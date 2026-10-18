"Мне невыносимо больно": россияне разрушили один из самых первых магазинов Андре Тана

Россияне разрушили один из первых фирменных бутиков известного дизайнера Андре Тана. Магазин находился в ТРЦ "Экватор" в Ровно.

В ходе массированной атаки на Ровно в пятницу, 16 октября, пострадал торгово-развлекательный центр "Экватор", в котором находится магазин женской дизайнерской одежды ANDRE TAN Rivne. Об этом стилист сообщил в своём Instagram.

Судя по опубликованным кадрам, торговая точка получила серьезные повреждения в результате российской атаки — взрыв опрокинул стеллажи с товаром в магазине, разбил витрины и разрушил стены.

Магазин Андре Тана в Ровно после нападения 16 октября Магазин Андре Тана в Ровно после нападения 16 октября

Андре Тан рассказал, что собственный магазин, который он открыл в Ровно, стал одним из первых в его сети.

"Для меня это особая история, ведь Ровно — один из самых первых наших партнеров, который поверил в бренд. Мы вместе росли, мечтали, преодолевали трудности. Сегодня видеть, как всё то, что мы строили более 15 лет, разрушено — мне невыносимо больно", — рассказал дизайнер.

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Стилист отметил, что его команда уже не раз теряла магазины, в которые вкладывала всю душу, но подчеркнул, что украинцев сломить невозможно.

Стоит отметить, что ранее атакам подверглись фирменные магазины Андре Тана в Днепре, Кривом Роге и Херсоне.

Удар по ТРЦ "Экватор" в Ровно

ТРЦ "Экватор" 16 октября сообщил посетителям, что в результате падения обломков сбитого БПЛА на территории заведения произошло возгорание.

В частности, огонь полностью уничтожил магазин женской одежды и обуви Mirella Moda, также были разрушены магазин детских игрушек "Чудо Острів", склад одежды Casual Trend и другие.

Позже в ТРЦ сообщили, что в течение нескольких дней постепенно откроется большинство магазинов и заведений, но для полноценного возобновления работы всего торгово-развлекательного центра потребуется 4–6 недель.

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