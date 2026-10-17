У Вінниці тотальний блекаут: критична інфраструктура на резервному живленні, — мер міста

Через російську атаку Вінниця залишилася без електроенергії. Фахівці наразі оцінюють обсяг руйнувань.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов у Telegram. Він запевнив, що про всі зміни ситуації повідомлятимуть додатково.

За словами Моргунова, критична інфраструктура міста працює на резервному живленні. На час відсутності світла електротранспорт не курсуватиме. Натомість на маршрути вийде більше автобусів і маршрутних таксі, зазначив міський голова.

Якщо в місті зникне інтернет, Моргунов радить слухати радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM: там повідомлятимуть актуальну інформацію.

Ми вже повідомляли, що російська атака на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури спричинила відключення світла в окремих районах Києва та області.

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Напередодні в Укренерго також запровадили аварійні відключення для кількох областей. Там не працювали графіки віялових відключень.

А в так званому "Міноборони РФ" заявили про початок масованих ударів по енергетиці України. Путін публічно дав відповідний наказ.