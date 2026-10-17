В Виннице тотальный блекаут: критическая нфраструктура на резервном питании, — мэр города

В результате российского нападения Винница осталась без электроэнергии. Специалисты в настоящее время оценивают масштабы разрушений.

Об этом сообщил мэр Сергей Моргунов в Telegram. Он заверил, что обо всех изменениях в ситуации будут сообщать дополнительно.

По словам Моргунова, критически важная инфраструктура города работает от резервного питания. На время отключения света электротранспорт не будет курсировать. Вместо этого на маршруты выйдет больше автобусов и маршрутных такси, отметил мэр.

Если в городе пропадет интернет, Моргунов советует слушать радио "Місто над Бугом" на частоте 101,8 FM: там будут сообщать актуальную информацию.

Мы уже сообщали, что российская атака на объект критически важной энергетической инфраструктуры привела к отключению электричества в отдельных районах Киева и области.

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Накануне в "Укрэнерго" также ввели аварийные отключения в нескольких областях. Там не действовали графики веерных отключений.

А в так называемом "Минобороны РФ" заявили о начале массированных ударов по энергетике Украины. Путин публично отдал соответствующий приказ.