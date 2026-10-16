В ряде областей Украины введены аварийные отключения: какова ситуация с электроснабжением

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. В "Укрэнерго" сообщили, что графики не действуют.

Ситуация с электроснабжением может меняться в зависимости от состояния энергосистемы, сообщает "Укрэнерго". Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации, сообщили в ведомстве.

О проблемах, о которых уже известно в каких областях

Между тем, по данным корреспондентов "Фокуса", проблемы с электричеством в настоящее время наблюдаются в трёх областях:

Ровенской;

Хмельницкой;

Волынской.

В то же время энергетики не указали в приведенном сообщении полный перечень регионов, в которых были введены аварийные отключения.

Информацию о перебоях в электроснабжении в Ровенской области подтвердил глава Ровенского горсовета Виктор Шакирзян. По его словам, работы по восстановлению электроснабжения будут продолжаться до стабилизации ситуации.

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В "Полтаваоблэнерго" также сообщают, что в Полтавской области был введён Дополнительный специальный график аварийных отключений (ДСГАВ). Причина — последствия российских атак на объекты энергетики.

Ситуация в Киеве и области

По сообщениям Telegram-каналов, в столице внепланово внезапно отключилось электричество в районах Соломенка, Відрадне и двух Борщаговках. В Киевской области наблюдаются частичные перебои с электроснабжением — кроме того, у многих жителей пропала вода. Украинцев призвали экономно расходовать электроэнергию

Энергетики обратились к гражданам с просьбой экономно использовать электроэнергию, если она есть в доме.

В частности, следует избегать одновременного включения мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие бытовые дела на другое время. Это поможет снизить нагрузку на сеть в период, когда энергосистема работает в сложных условиях.

Мы уже сообщали, что в Ровенской области в результате российского удара 16 октября была повреждена магистральная сеть НЭК "Укрэнерго". Были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии в Ровно и прилегающих районах.

Накануне Луцк тоже остался без света. Это произошло после взрывов в городе в результате атаки РФ.

А в так называемом "Минобороны РФ" заявили о начале массированных ударов по энергетике Украины. Путин публично отдал соответствующий приказ.