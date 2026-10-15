В Луцке после атаки РФ пропал свет: что известно, — СМИ

Луцк остался без света. Это произошло после взрывов в городе в результате атаки со стороны РФ.

По сообщению "Суспільного", некоторые микрорайоны Луцка остались без электричества. Это произошло на фоне взрывов, вызванных атакой российских оккупантов. Также сообщается о проблемах с водоснабжением в городе.

О сбое в водоснабжении сообщает и корреспондентка Фокуса.

Ранее Луцкий горсовет сообщил, что в связи с ликвидацией прорыва на центральном водопроводе диаметром 600 мм 16 октября с 10:00 и до завершения ремонтных работ будет снижено давление в водопроводной сети на правобережной части реки Стырь.

Ограничения коснутся следующих районов:

▪️ 33-й, 40-й и 55-й микрорайоны;

▪️ центральная часть города;

Видео дня

▪️ Старый город;

▪️ район у вокзала;

▪️ Завокзальный район;

▪️ улица Киверцевская;

▪️ микрорайон Вышков.

В горсовете призвали жителей заранее запастись водой.

Напомним, сегодня российские террористы целенаправленно атаковали продовольственный супермаркет в Одессе средь бела дня. В результате удара здание было разрушено, на месте произошел масштабный пожар, повреждены частные автомобили.

А в ночь на 15 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с помощью реактивных дронов — взрывы раздавались от Прикарпатья до Одессы, в Ровно пострадал частный сектор, а в Кропивницком погибли три человека.