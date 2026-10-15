В Луцке после атаки РФ пропал свет: что известно, — СМИ
Луцк остался без света. Это произошло после взрывов в городе в результате атаки со стороны РФ.
По сообщению "Суспільного", некоторые микрорайоны Луцка остались без электричества. Это произошло на фоне взрывов, вызванных атакой российских оккупантов. Также сообщается о проблемах с водоснабжением в городе.
О сбое в водоснабжении сообщает и корреспондентка Фокуса.
Ранее Луцкий горсовет сообщил, что в связи с ликвидацией прорыва на центральном водопроводе диаметром 600 мм 16 октября с 10:00 и до завершения ремонтных работ будет снижено давление в водопроводной сети на правобережной части реки Стырь.
Ограничения коснутся следующих районов:
▪️ 33-й, 40-й и 55-й микрорайоны;
▪️ центральная часть города;
▪️ Старый город;
▪️ район у вокзала;
▪️ Завокзальный район;
▪️ улица Киверцевская;
▪️ микрорайон Вышков.
В горсовете призвали жителей заранее запастись водой.
Напомним, сегодня российские террористы целенаправленно атаковали продовольственный супермаркет в Одессе средь бела дня. В результате удара здание было разрушено, на месте произошел масштабный пожар, повреждены частные автомобили.
А в ночь на 15 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с помощью реактивных дронов — взрывы раздавались от Прикарпатья до Одессы, в Ровно пострадал частный сектор, а в Кропивницком погибли три человека.