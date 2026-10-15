РФ среди бела дня ударила по супермаркету в Одесской области: момент атаки попал на камеру

Россия продолжает дроновый террор мирных граждан Украины, и сегодня один из реактивных беспилотников влетел в супермаркет в Одесской области.

Российские террористы целенаправленно атаковали продовольственный супермаркет среди бела дня, прекрасно зная, что это гражданский объект, написал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он опубликовал видео с моментом прилета, а также фотографии с последствиями атаки.

По его информации, после прилета здание разрушено на месте возник масштабный пожар, повреждены частные автомобили.

"Нахожусь на месте вместе с руководителями всех профильных служб. Предварительно известно о четырех пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают спасатели, медики, стражи порядка и коммунальные службы", — отметил чиновник.

Видео дня

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Кипер добавил, что Россия в очередной раз доказала: ее цель — террор гражданского населения, и призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Издание "Думская" пишет, что дрон ударил по магазину "Таврия-В" в Маяках. В комментариях один из пользователей написал, что магазин якобы давно не работает.

Позже спасатели ГСЧС показали кадры последствий внутри здания.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Удар по супермаркету в Маяках: реакция Зеленского

На удар по обычному магазину с продуктами в Одесской области отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в Украине постоянно под ударами жилые дома, магазины, энергетика и прочая критическая инфраструктура.

"Происходящее – это показательная реакция России на сигналы, которые она получает от Америки. К сожалению, опасны сигналы о возможном дальнейшем снятии санкций. Эти санкции налагались миром, Америкой, Европой, нашими партнерами. Санкции за агрессию против Украины, за войну против нас. Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты. Россия должна закончить резню, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги для убийств не будут этому способствовать. Нужна сила, и Америка сильнее русского террора", — написал глава государства в соцсетях.

Напомним, в ночь на 15 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с помощью реактивных дронов — взрывы раздавались от Прикарпатья до Одессы, в Ровно пострадал частный сектор, а в Кропивницком погибли три человека.

Также сообщалось, что Россия атаковала Кропивницкий и Кировоградскую область более 10 часов, запустив около 360 дронов.