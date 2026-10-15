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Почти 360 дронов: Кировоградская область подверглась самому мощному обстрелу с начала войны

Обстрел Кировоградской области — почти 360 дронов за 10 часов
Кировоградская область пережила самый большой обстрел с начала войны | Фото: Кировоградская ОВА

Кропивницкий и ряд общин Кировоградской области более 10 часов находились под атакой ударных дронов российских террористов.

Враг запустил по региону почти 360 ударных беспилотников, а целью атак стали критическая инфраструктура, транспортные предприятия, логистика и жилые дома, сообщил Андрей Райкович, глава Кировоградской областной военной администрации.

Попадания зафиксированы на 26 локациях.

Эпицентром ударов был Кропивницкий, областной центр. Прилеты также зафиксированы в Знаменке, Александрии, Помочной и других общинах.

Обстрел Кировоградской области — почти 360 дронов за 10 часов
Последствия обстрела областного центра
Фото: Суспільне

В результате обстрела погибли трое жителей Кропивницкого. Шесть человек получили ранения разной степени тяжести, пять из которых госпитализированы.

Обстрел Кировоградской области — почти 360 дронов за 10 часов
В городе повреждены дома и личный транспорт жителей
Фото: Кировоградская ОВА
Обстрел Кировоградской области — почти 360 дронов за 10 часов
Фото: Кировоградская ОВА

Сейчас на ликвидации последствий атак задействованы все экстренные службы. На местах работают специальные комиссии, которые обследуют повреждения, подсчитают ущерб, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

Видео дня
Обстрел Кропивницкого
Спасатели всю ночь тушили пожары после прилетов
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В связи с массированной атакой российских беспилотников в Кропивницком повреждена контактная сеть. В движение общественного транспорта в городе внесены частичные изменения.

О первых беспилотниках в сторону области стало известно сразу после 15:00, а о первом взрыве в Кропивницком сообщили в 16:34. В целом атака продолжалась около 10 часов.

Напомним, 14 октября РФ атаковала Киев баллистикой, применив не менее 25 ракет по объектам энергетики. В столице под ударом были все три ТЭЦ.

Также сообщалось, что ВС РФ обстреляли Луцк реактивными дронами. Советник президента Сергей Бескрестнов констатировал, что Россия усовершенствовала дроны "Герань-4", и они теперь могут долетать до западных регионов.