Почти 360 дронов: Кировоградская область подверглась самому мощному обстрелу с начала войны

Кропивницкий и ряд общин Кировоградской области более 10 часов находились под атакой ударных дронов российских террористов.

Враг запустил по региону почти 360 ударных беспилотников, а целью атак стали критическая инфраструктура, транспортные предприятия, логистика и жилые дома, сообщил Андрей Райкович, глава Кировоградской областной военной администрации.

Попадания зафиксированы на 26 локациях.

Эпицентром ударов был Кропивницкий, областной центр. Прилеты также зафиксированы в Знаменке, Александрии, Помочной и других общинах.

Последствия обстрела областного центра Фото: Суспільне

В результате обстрела погибли трое жителей Кропивницкого. Шесть человек получили ранения разной степени тяжести, пять из которых госпитализированы.

В городе повреждены дома и личный транспорт жителей Фото: Кировоградская ОВА

Фото: Кировоградская ОВА

Сейчас на ликвидации последствий атак задействованы все экстренные службы. На местах работают специальные комиссии, которые обследуют повреждения, подсчитают ущерб, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

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Спасатели всю ночь тушили пожары после прилетов Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В связи с массированной атакой российских беспилотников в Кропивницком повреждена контактная сеть. В движение общественного транспорта в городе внесены частичные изменения.

О первых беспилотниках в сторону области стало известно сразу после 15:00, а о первом взрыве в Кропивницком сообщили в 16:34. В целом атака продолжалась около 10 часов.

Напомним, 14 октября РФ атаковала Киев баллистикой, применив не менее 25 ракет по объектам энергетики. В столице под ударом были все три ТЭЦ.

Также сообщалось, что ВС РФ обстреляли Луцк реактивными дронами. Советник президента Сергей Бескрестнов констатировал, что Россия усовершенствовала дроны "Герань-4", и они теперь могут долетать до западных регионов.