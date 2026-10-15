Майже 360 дронів: Кіровоградська область зазнала найпотужнішого обстрілу з початку війни

Кропивницький та низка громад Кіровоградської області понад 10 годин перебували під атакою ударних дронів російських терористів.

Ворог запустив у регіоні майже 360 ударних безпілотників, а цілями атак стали об’єкти критичної інфраструктури, транспортні підприємства, логістичні об’єкти та житлові будинки, повідомив Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації.

Влучання зафіксовано у 26 місцях.

Епіцентром ударів було місто Кропивницький, обласний центр. Удари також зафіксовано у Знаменці, Олександрії, Помічній та інших громадах.

Наслідки обстрілу обласного центру Фото: Суспільне

В результаті обстрілу загинули троє мешканців Кропивницького. Шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них госпіталізовано.

У місті пошкоджено будинки та особистий транспорт мешканців Фото: Кіровоградська ОВА

Фото: Кіровоградська ОВА

Наразі до ліквідації наслідків атак залучені всі екстрені служби. На місцях працюють спеціальні комісії, які оглядають пошкодження та підраховують збитки, щоб надати необхідну допомогу постраждалим.

Видео дня

Рятувальники всю ніч гасили пожежі після прильотів Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У зв’язку з масованою атакою російських безпілотників у Кропивницькому пошкоджено контактну мережу. У роботу громадського транспорту в місті внесено часткові зміни.

Про перші безпілотники, що наближалися до області, стало відомо одразу після 15:00, а про перший вибух у Кропивницькому повідомили о 16:34. Загалом атака тривала близько 10 годин.

Нагадаємо, 14 жовтня Росія завдала ракетного удару по Києву, випустивши щонайменше 25 ракет по об’єктах енергетики. У столиці під ударом опинилися всі три ТЕЦ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли Луцьк реактивними дронами. Радник президента Сергій Бескрестнов зазначив, що Росія вдосконалила дрони "Герань-4", і тепер вони можуть долітати до західних регіонів.