Майже 360 дронів: Кіровоградська область зазнала найпотужнішого обстрілу з початку війни
Кропивницький та низка громад Кіровоградської області понад 10 годин перебували під атакою ударних дронів російських терористів.
Ворог запустив у регіоні майже 360 ударних безпілотників, а цілями атак стали об’єкти критичної інфраструктури, транспортні підприємства, логістичні об’єкти та житлові будинки, повідомив Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації.
Влучання зафіксовано у 26 місцях.
Епіцентром ударів було місто Кропивницький, обласний центр. Удари також зафіксовано у Знаменці, Олександрії, Помічній та інших громадах.
В результаті обстрілу загинули троє мешканців Кропивницького. Шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, п’ятеро з них госпіталізовано.
Наразі до ліквідації наслідків атак залучені всі екстрені служби. На місцях працюють спеціальні комісії, які оглядають пошкодження та підраховують збитки, щоб надати необхідну допомогу постраждалим.
У зв’язку з масованою атакою російських безпілотників у Кропивницькому пошкоджено контактну мережу. У роботу громадського транспорту в місті внесено часткові зміни.
Про перші безпілотники, що наближалися до області, стало відомо одразу після 15:00, а про перший вибух у Кропивницькому повідомили о 16:34. Загалом атака тривала близько 10 годин.
Нагадаємо, 14 жовтня Росія завдала ракетного удару по Києву, випустивши щонайменше 25 ракет по об’єктах енергетики. У столиці під ударом опинилися всі три ТЕЦ.
Також повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли Луцьк реактивними дронами. Радник президента Сергій Бескрестнов зазначив, що Росія вдосконалила дрони "Герань-4", і тепер вони можуть долітати до західних регіонів.