"Наймасштабніша атака з початку війни": у Кропивницькому палають підприємства, є загиблі

На тлі безперервних вибухів у Кропивницькому, де ворог атакував залізницю та підприємства, місцева влада підтвердила загибель двох мешканців під час наймасштабнішої атаки БпЛА на регіон.

Увечері 14 жовтня російські окупаційні війська розпочали масовану повітряну атаку по центральних, південних та західних регіонах України. Основним напрямком удару ворога стала Кіровоградська область та безпосередньо обласний центр — місто Кропивницький. Про наслідки обстрілу повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович у своєму офіційному Telegram-каналі.

За інформацією місцевої влади та Повітряних сил ЗСУ, росіяни застосували як стандартні, так і швидкісні реактивні БпЛА, які рухалися з південного та східного напрямків. За даними ОВА, цілями російських дронів уже стали об'єкти логістики, транспортні й промислові підприємства, залізнична інфраструктура, а також цивільні об'єкти регіону. При цьому небезпека удару досі зберігається.

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Вибухи лунали в різних районах Кропивницького. На одному з об'єктів в обласному центрі спалахнула масштабна пожежа. Наразі на місцях влучань та падіння уламків працюють екстрені та рятувальні служби.

Першу інформацію про загиблу людину Андрій Райкович оприлюднив о 22:14. Згодом, о 22:37, він повідомив про ще одну жертву російської атаки на Кіровоградщину.

"Друзі, Кіровоградщина, обласний центр досі перебувають під масованою ворожою атакою. Логістика, транспортні та промислові підприємства… На жаль, надійшло повідомлення про ще одного загиблого в обласному центрі. Мої співчуття обом родинам", — написав очільник ОВА.

При цьому подробиць про загиблих, зокрема їхній вік та обставини загибелі, немає.

Зазначимо, що за даними моніторингових джерел та військових, ця атака стала однією з наймасштабніших для регіону від початку повномасштабного вторгнення. У повітряному просторі центральних і південних областей фіксували близько сотні ударних дронів, більшість із яких тримала курс саме на Кіровоградщину.

Нагадаємо, ще вдень 14 жовтня стало відомо про влучання російського безпілотника на території транспортного підприємства у Кропивницькому районі. Тоді, за попередніми даними обласної влади, загиблих і травмованих не було.

На тлі атаки Андрій Райкович попросив жителів області не поширювати в соціальних мережах фото й відео з місць влучань.

"Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку", — наголосив чиновник в одному з повідомлень.

За словами Райковича, такі обмеження важливі під час повітряних атак, оскільки оприлюднені кадри можуть містити інформацію про місця влучань, пошкодження інфраструктури та роботу екстрених служб.

До слова, масована ракетно-дронова атака РФ 7 жовтня пошкодила житлову інфраструктуру та підприємства в кількох регіонах України. Наприклад, у Кременчуці зафіксували пошкодження сотень квартир, а в Прилуках під час розбирання завалів продовжувала зростати кількість загиблих.

Також Фокус повідомляв, що у Луцьку уламки російських дронів спричинили пожежу в Музеї Корсаків, унаслідок якої пошкоджено частину "Космогонії" — найбільшої картини у світі площею понад 2086 квадратних метрів. Вогонь зачепив фрагмент "Майбутнє" монументального полотна, створеного українським художником Петром Антипом.