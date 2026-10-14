"Самая масштабная атака с начала войны": в Кропивницком горят предприятия, есть погибшие

На фоне непрекращающихся взрывов в Кропивницком, где враг нанес удары по железной дороге и предприятиям, местные власти подтвердили гибель двух жителей в ходе самой масштабной атаки БПЛА на регион.

Вечером 14 октября российские оккупационные войска начали массированную воздушную атаку по центральным, южным и западным регионам Украины. Основным направлением удара противника стала Кировоградская область и непосредственно областной центр — город Кропивницкий. О последствиях обстрела сообщил начальник Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович в своем официальном Telegram-канале.

По информации местных властей и Воздушных сил ВСУ, россияне применили как стандартные, так и скоростные реактивные БПЛА, которые приближались с юга и востока. По данным ОВА, целями российских дронов уже стали объекты логистики, транспортные и промышленные предприятия, железнодорожная инфраструктура, а также гражданские объекты региона. При этом опасность удара по-прежнему сохраняется.

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Взрывы раздавались в разных районах Кропивницкого. На одном из объектов в областном центре вспыхнул масштабный пожар. В настоящее время на местах попаданий и падения обломков работают экстренные и спасательные службы.

Первую информацию о погибшем человеке Андрей Райкович обнародовал в 22:14. Позже, в 22:37, он сообщил ещё об одной жертве российского нападения на Кировоградскую область.

"Друзья, Кировоградская область и областной центр по-прежнему подвергаются массированной вражеской атаке. Логистика, транспортные и промышленные предприятия… К сожалению, поступило сообщение об ещё одном погибшем в областном центре. Мои соболезнования обеим семьям", — написал глава ОГА.

При этом подробностей о погибших, в частности об их возрасте и обстоятельствах гибели, нет.

Отметим, что, по данным мониторинговых источников и военных, эта атака стала одной из самых масштабных для региона с начала полномасштабного вторжения. В воздушном пространстве центральных и южных областей было зафиксировано около сотни ударных дронов, большинство из которых держало курс именно на Кировоградскую область.

Напомним, ещё днём 14 октября стало известно о попадании российского беспилотника на территорию транспортного предприятия в Кропивницком районе. Тогда, по предварительным данным областных властей, погибших и пострадавших не было.

На фоне атаки Андрей Райкович попросил жителей области не публиковать в социальных сетях фото и видео с мест попаданий.

"Прошу ничего не публиковать в сети, позаботиться о безопасности", — подчеркнул чиновник в одном из сообщений.

По словам Райковича, такие ограничения важны во время воздушных атак, поскольку опубликованные кадры могут содержать информацию о местах попаданий, повреждениях инфраструктуры и работе экстренных служб.

Кстати, массированная ракетно-дроновая атака РФ 7 октября нанесла ущерб жилой инфраструктуре и предприятиям в нескольких регионах Украины. Например, в Кременчуге зафиксировали повреждения сотен квартир, а в Прилуках во время разбора завалов число погибших продолжало расти.

Также "Фокус" сообщал, что в Луцке обломки российских дронов вызвали пожар в Музее Корсаков, в результате которого была повреждена часть "Космогонии" — самой большой картины в мире площадью более 2086 квадратных метров. Огонь затронул фрагмент "Будущее" монументального полотна, созданного украинским художником Петром Антипом.