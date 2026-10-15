Росія вдарила серед білого дня по супермаркету в Одеській області: момент атаки потрапив на камеру

Росія продовжує дроновий терор проти мирних громадян України, і сьогодні один із реактивних безпілотників влетів у супермаркет в Одеській області.

Російські терористи цілеспрямовано атакували продовольчий супермаркет серед білого дня, прекрасно знаючи, що це цивільний об’єкт, — написав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він опублікував відео з моментом прильоту, а також фотографії з наслідками атаки.

За його інформацією, після прильоту будівля була зруйнована, на місці сталася масштабна пожежа, пошкоджено приватні автомобілі.

"Я перебуваю на місці події разом із керівниками всіх профільних служб. За попередніми даними, є четверо постраждалих. Усім надається необхідна медична допомога. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби", — зазначив посадовець.

Видео дня

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Кіпер додав, що Росія вкотре довела: її мета — терор цивільного населення, і закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Видання "Думська" повідомляє, що дрон завдав удару по магазину "Таврія-В" у Маяках. У коментарях один із користувачів написав, що магазин нібито вже давно не працює.

Пізніше рятувальники ДСНС оприлюднили кадри наслідків усередині будівлі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Удар по супермаркету в Маяках: реакція Зеленського

На обстріл звичайного продуктового магазину в Одеській області відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що в країні постійно зазнають обстрілів житлові будинки, магазини, об’єкти енергетики та інша критична інфраструктура.

"Те, що відбувається, — це показова реакція Росії на сигнали, які вона отримує від Америки. На жаль, небезпечними є сигнали про можливе подальше скасування санкцій. Ці санкції були введені міжнародною спільнотою, Америкою, Європою, нашими партнерами. Санкції за агресію проти України, за війну проти нас. Нічого не змінилося, війна не зупинилася. Санкції не повинні бути скасовані. Росія має припинити різанину, яку сама розпочала і продовжує вже 1695 днів. Додаткові кошти на вбивства не сприятимуть цьому. Потрібна сила, й Америка сильніша за російський терор", — написав глава держави в соцмережах.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні за допомогою реактивних дронів — вибухи лунали від Прикарпаття до Одеси, у Рівному постраждав приватний сектор, а в Кропивницькому загинули троє людей.

Також повідомлялося, що Росія атакувала Кропивницький та Кіровоградську область понад 10 годин, запустивши близько 360 дронів.