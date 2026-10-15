У Луцьку після атаки РФ зникло світло: що відомо, — ЗМІ

Луцьк залишився без світла. Це сталось після вибухів у місті внаслідок атаки РФ.

За повідомленням "Суспільного", деякі мікрорайони Луцька залишились без електрики. Це сталось на тлі вибухів в результаті атаки російських окупантів. Також повідомляється про проблему з водопостачанням у місті.

Про збій у водопостачання повідомляє і кореспондентка Фокусу.

Раніше Луцька міськрада повідомила, що у зв’язку з ліквідацією пориву на центральному водогоні діаметром 600 мм 16 жовтня з 10:00 і до завершення ремонтних робіт буде знижено тиск у водопровідній мережі на правобережній частині річки Стир.

Обмеження стосуватимуться таких районів:

▪️ 33-й, 40-й та 55-й мікрорайони;

▪️ центральна частина міста;

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▪️ Старе місто;

▪️ привокзальний район;

▪️ Завокзальний район;

▪️ вулиця Ківерцівська;

▪️ мікрорайон Вишків.

У міськраді закликали мешканців заздалегідь зробити запас води.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи цілеспрямовано атакували продовольчий супермаркет в Одесі серед білого дня. Після прильоту будівля була зруйнована, на місці сталася масштабна пожежа, пошкоджено приватні автомобілі.

А в ніч на 15 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні за допомогою реактивних дронів — вибухи лунали від Прикарпаття до Одеси, у Рівному постраждав приватний сектор, а в Кропивницькому загинули троє людей.