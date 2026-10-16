В Ровненской области массовые обесточения после ударов РФ: повреждена магистральная сеть

В Ровненской области в результате российского удара 16 октября была повреждена магистральная сеть НЭК "Укрэнерго". Были зафиксированы масштабные отключения света в Ровно и прилегающих районах.

Российская армия нанесла удар по магистральной сети НЭК "Укрэнерго" в Ровенской области, в результате чего было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии в Ровно и прилегающих районах. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Параллельно с этим ремонтные работы продолжаются и на Волыни, прежде всего в Луцке — сеть электроснабжения города была серьезно повреждена в ходе ночных атак беспилотников.

"Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, используйте её как можно экономнее", — обратились в компании к украинцам.

Таким образом, поясняют в "Укрэнерго", можно быстрее устранить повреждения, нанесенные врагом, и обойтись без вынужденных ограничений в часы вечернего пика потребления.

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Ранее сообщалось, что Россия ищет новые маршруты для нанесения ударов реактивными дронами по западным регионам Украины и может задействовать для этого ретрансляторы в Беларуси и Приднестровье. Как пояснил авиаэксперт, беспилотник способен пролететь до 1000 км, если несет меньшую боевую часть и больше топлива – этим и объясняется, почему цели доходят до Тернополя, Ровно и Луцка.

Кроме того, удары не прекратились с наступлением утра: предприятия и таможенный терминал подверглись атаке днём, когда люди находились на рабочих местах.

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