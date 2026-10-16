Удар по таможенному терминалу и утечка аммиака: последствия атаки на запад Украины (фото)

Удары не прекратились с наступлением утра — предприятия и таможенный терминал подверглись атаке днём, когда люди находились на рабочих местах.

Массовая атака дронов на запад Украины 16 октября продолжалась не только ночью, но и в течение дня. Больше всего пострадала Волынь: область атаковали более 20 российских беспилотников, сообщил исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Роман Романюк. Повреждения гражданской и критической инфраструктуры зафиксированы в Луцке, Маневичах и Ковеле, есть погибший и раненые.

В Маневичах Камень-Каширского района под обстрел попало частное предприятие. Один человек погиб, ещё восемь получили травмы — следственно-оперативная группа полиции Волыни фиксирует последствия обстрела и собирает доказательства. По состоянию на 16:00 пожар на крыше и складских зданиях был ликвидирован, продолжались работы по разборке и заливке конструкций.

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В Камень-Каширском районе в результате атаки РФ на частное предприятие

На месте работали специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС. Они зафиксировали незначительную утечку аммиака, которую сразу же локализовали.

"Превышения предельно допустимой концентрации аммиака за пределами объекта не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Атака дронов на Луцк и Волынскую область

В Луцке произошла авария в электросети, из-за чего движение электротранспорта было полностью остановлено. О сроках восстановления сообщил секретарь горсовета Андрей Разумовский:

"Будем надеяться, что в ближайшее время свет восстановят, но, думаю, нужно готовиться как минимум к 24 часам".

Россияне атаковали Луцк

Канализация в городе работает, вода подается, хотя и с пониженным давлением, а коммунальные службы перешли на генераторы. Около 15:20 россияне вновь нанесли удар по частному предприятию с иностранными инвестициями — тому самому, которое горело ночью.

В Ковеле по состоянию на 16:30 горели примерно десять грузовиков с полуприцепами, один человек получил травмы. Под удар также попал местный таможенный терминал.

Атака на Винницу

В Виннице в результате попадания был поврежден объект гражданской инфраструктуры, сообщает глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная. На данный момент известно о четырёх пострадавших, двое из которых были госпитализированы.

Наталья Заболотная о последствиях атаки на Винницу

Во Львовской и Ровенской областях повреждены частные дома, мебельная фабрика и здание государственного учреждения; двое человек получили травмы. Недалеко от Дублян во Львовской области мужчину с ранениями госпитализировали.

Ранее сообщалось, что Россия ищет новые маршруты для нанесения ударов реактивными дронами по западным регионам Украины и может задействовать для этого ретрансляторы в Беларуси и Приднестровье. Как пояснил авиаэксперт, беспилотник способен долететь на расстояние до 1000 км, если несет меньшую боевую часть и больше топлива – этим и объясняется, почему цели доходят до Тернополя, Ровно и Луцка.

Кроме того, в ночь на 16 октября российская армия атаковала Ровно и другие районы Ровенской области. По данным местных властей, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые дома и одно из крупных торговых заведений.