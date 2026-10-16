Удар по митному терміналу та витік аміаку: наслідки атаки по заходу України (фото)
Удари не припинилися з настанням ранку – підприємства й митний термінал атакували вдень, коли люди були на робочих місцях.
Масова атака дронів на захід України 16 жовтня тривала не лише вночі, а й упродовж дня. Найбільше дісталося Волині: область атакували понад 20 російських безпілотників, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк. Руйнування цивільної та критичної інфраструктури зафіксували в Луцьку, Маневичах і Ковелі, є загиблий і травмовані.
У Маневичах Камінь-Каширського району під удар потрапило приватне підприємство. Одна людина загинула, ще вісім отримали травми – слідчо-оперативна група поліції Волині документує наслідки обстрілу та збирає докази. Станом на 16:00 пожежу на покрівлі та складських будівлях ліквідували, тривало розбирання й проливання конструкцій.
На місці працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Вони зафіксували незначний витік аміаку, який одразу осадили.
"Перевищення гранично допустимої концентрації аміаку за межами об'єкта не зафіксували", – йдеться в повідомленні.
Атака дронів на Луцьк і Волинську область
У Луцьку постраждала електромережа, через що рух електротранспорту повністю зупинили. Про терміни відновлення сказав секретар міськради Андрій Разумовський:
"Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але, думаю, треба готуватися до щонайменше 24 годин".
Каналізація в місті працює, вода подається, хоч і з пониженим тиском, а комунальні служби перейшли на генератори. Близько 15:20 росіяни повторно вдарили по приватному підприємству з іноземними інвестиціями – тому самому, яке горіло вночі.
У Ковелі станом на 16:30 горіли приблизно десять вантажівок із напівпричепами, одна людина травмована. Під удар також потрапив місцевий митний термінал.
Атака на Вінницю
У Вінниці внаслідок влучання була пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє голова Вінницької обласної державної адміністрації Наталя Заболотна. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, двоє з яких були госпіталізовані.
На Львівщині та Рівненщині пошкоджено приватні будинки, меблеву фабрику й будівлю державної установи, травми отримали двоє людей. Поблизу Дублян на Львівщині чоловіка з пораненнями госпіталізували.
Раніше повідомлялося, що Росія шукає нові маршрути для ударів реактивними дронами по західних регіонах України й може задіяти для цього ретранслятори в Білорусі та Придністров'ї. Як пояснив авіаексперт, безпілотник здатен долетіти на відстань до 1000 км, якщо несе меншу бойову частину й більше пального – цим і пояснюється, чому цілі доходять до Тернополя, Рівного та Луцька.
Також у ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Рівне та інші райони Рівненщини. За даними місцевої влади, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та один із великих торговельних закладів.