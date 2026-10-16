Удар по митному терміналу та витік аміаку: наслідки атаки по заходу України (фото)

Удари не припинилися з настанням ранку – підприємства й митний термінал атакували вдень, коли люди були на робочих місцях.

Масова атака дронів на захід України 16 жовтня тривала не лише вночі, а й упродовж дня. Найбільше дісталося Волині: область атакували понад 20 російських безпілотників, повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк. Руйнування цивільної та критичної інфраструктури зафіксували в Луцьку, Маневичах і Ковелі, є загиблий і травмовані.

У Маневичах Камінь-Каширського району під удар потрапило приватне підприємство. Одна людина загинула, ще вісім отримали травми – слідчо-оперативна група поліції Волині документує наслідки обстрілу та збирає докази. Станом на 16:00 пожежу на покрівлі та складських будівлях ліквідували, тривало розбирання й проливання конструкцій.

Видео дня

Камінь-Каширському районі внаслідок атаки рф на приватне підприємств

На місці працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС. Вони зафіксували незначний витік аміаку, який одразу осадили.

"Перевищення гранично допустимої концентрації аміаку за межами об'єкта не зафіксували", – йдеться в повідомленні.

Атака дронів на Луцьк і Волинську область

У Луцьку постраждала електромережа, через що рух електротранспорту повністю зупинили. Про терміни відновлення сказав секретар міськради Андрій Разумовський:

"Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але, думаю, треба готуватися до щонайменше 24 годин".

Росіяни атакували Луцьк

Каналізація в місті працює, вода подається, хоч і з пониженим тиском, а комунальні служби перейшли на генератори. Близько 15:20 росіяни повторно вдарили по приватному підприємству з іноземними інвестиціями – тому самому, яке горіло вночі.

У Ковелі станом на 16:30 горіли приблизно десять вантажівок із напівпричепами, одна людина травмована. Під удар також потрапив місцевий митний термінал.

Атака на Вінницю

У Вінниці внаслідок влучання була пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє голова Вінницької обласної державної адміністрації Наталя Заболотна. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, двоє з яких були госпіталізовані.

Наталя Заболотна про наслідки атаки на Вінницю

На Львівщині та Рівненщині пошкоджено приватні будинки, меблеву фабрику й будівлю державної установи, травми отримали двоє людей. Поблизу Дублян на Львівщині чоловіка з пораненнями госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що Росія шукає нові маршрути для ударів реактивними дронами по західних регіонах України й може задіяти для цього ретранслятори в Білорусі та Придністров'ї. Як пояснив авіаексперт, безпілотник здатен долетіти на відстань до 1000 км, якщо несе меншу бойову частину й більше пального – цим і пояснюється, чому цілі доходять до Тернополя, Рівного та Луцька.

Також у ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Рівне та інші райони Рівненщини. За даними місцевої влади, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки та один із великих торговельних закладів.