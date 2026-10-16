Удар по Луцьку й Рівному: чому десятки дронів РФ прорвали ППО та яка роль ПМР, — експерт

Російська Федерація шукає нові шляхи для ударів реактивними дронами по західних областях України й може для цього використовувати ретранслятори у Білорусі та у Придністров'ї, пояснив авіаексперт. Крім того, безпілотники можуть пролетіти близько 1000 км, якщо несуть меншу бойову частину та мають більше пального. Чому дрони РФ долітають до Тернополя, Рівного та Луцька та чому ППО пропускає частину повітряних цілей?

Під час останніх обстрілів України протиповітряна оборона працювала з ефективністю 60-80%, і це означає, що частина реактивних дронів все ж дістає до західних областей, сказав авіаексперт Богдан Долінце в ефірі телеканалу "Київ 24". Росіяни тестують нові маршрути дронів, які відрізняються від попередніх випадків руху понад північними кордонами України. Долінце зауважив, що для ударів на північних маршрутах РФ використовувала ретранслятори у Білорусі, а тепер може іти мова про ретранслятори у проросійському анклаві "ПМР", де їх встановлюють з меншим контролем.

Обстріл України — Долінце про атаку РФ на західні області див. з 7:15 16 жовтня

"Організаційно РФ набагато легше встановити та контролювати ретранслятори саме в Придністров'ї, яке фактично в ручному режимі контролюється Кремлем та російськими спецслужбами й набагато складніше робити це в Білорусі. Не варто виключати, що Придністров'я може бути щільно насичене такими засобами, та й доставка цих систем і засобів на територію Придністров'я для РФ не є чимось складним", — сказав авіаексперт.

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Втім, Долінце уточнив, що російські військові для атак на західні області України можуть використовувати й інші методи: і картки мобільного зв'язку, і бортові системи ШІ тощо.

Крім того, експерт відповів на питання щодо збільшеної дальності польоту реактивних дронів. З'ясувалось, що на БпЛА цього типу від початку стояли великі баки для пального і за потреби пристрій ніс, наприклад, 40-50 кг вибухівки й на 50-70 л більше пального.

"Для звичайних "Шахедів" може йти мова про зростання дальності на 25-30%. Якщо ми говоримо про засіб з бензиновим двигуном, як у "Герані", то додавання навіть декількох десятків літрів може збільшувати дальність польоту на сотні кілометрів", — додав Долінце.

Обстріл України — деталі атак на західні області

Під час розмови з Долінце згадувалась інформація радника президента Сергія Бескрестного, який розповів про особливості атак РФ на західні області України. Наприклад, у жовтні Бескрестнов опублікував зображення з орієнтовною траєкторією руху "Шахедів" вздовж кордону Молдови та Придністров'я. З'ясувалось, що російські дрони "Герань 4" пролетіли до Львова 820 км та до Луцька 880 км, при цьому мали швидкість 320-380 км/год та летіли на висоті 56 км. З його слів, дальність "Герань 4" більша, ніж очікувалось й її отримали, ймовірно, завдяки зменшенню бойової частини.

Обстріл України — Бескрестнов про дрони РФ над західними областями Фото: Facebook / Cергій Флеш

У травні та червні 2026 року стало відомо про атаки дронів РФ на західні області України завдяки ретрансляторам, встановленим у Білорусі. "Флеш" показав зображення, на якому БпЛА рухались впритул до українсько-білоруського кордону.

Обстріл України — Бескрестнов про дрони РФ біля Білорусі Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Удари дронів РФ по Рівному та Луцьку 16 жовтня

Зазначимо, Фокус писав про удари дронів РФ по низці західних областей України. Повітряна атака на Рівне почалась близько 19 год 16 жовтня й протривала вночі, зранку та вдень. Містяни повідомили про звуки вибухів, зникнення електропостачання. Крім того, місцева влада Маневицької громади попередила про можливість витоку аміаку.

Нагадуємо, вдень 16 жовтня стало відомо про удар дронів РФ по ТЦ "Екватор" у Рівному: загинули троє людей, почалась пожежа.