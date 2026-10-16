Масований удар по заходу України: що відомо про нічні вибухи у Луцьку і Рівному

Росія не припиняє тероризувати мирне населення України масованими атаками ударних дронів, які загрожують життю людей у різних регіонах країни. У ніч на 16 жовтня вибухи пролунали в Луцьку, Ковелі та Рівному.

У ніч проти 16 жовтня російські війська завдали масованого удару реактивними безпілотниками по території України. Під прицілом ворога опинилися Київ, а також міста на заході країни — Луцьк, Рівне та Ковель. Про повітряну загрозу та рух ворожих дронів постійно попереджали Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Що відомо про вибухи в Рівному

Тривогу в регіоні оголосили орієнтовно о 19:12, а відбій було оголошено лише о 2:08.

Перші вибухи у Рівному було чутно близько 23:29, а повторні звуки вибухів лунали перед другою годиною ночі (орієнтовно о 01:30). Перед цим Повітряні сили інформували про рух реактивних безпілотників у напрямку міста. Зокрема, військові повідомляли про ворожі цілі, які рухалися з Рівненщини на Волинь у напрямку Луцька.

Видео дня

Офіційного підтвердження влучання наразі не було. Водночас моніторингові канали поширюють фотографії та відео, на яких, за їхніми твердженнями, зафіксовано масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання російського ударного безпілотника типу "Герань" у місті Рівне.

Вибухи у Луцьку та Ковелі

Близько першої години ночі вибухи прогриміли і у Луцьку. Одночасно під ударом опинився Ковель: за даними військових, о 00:50 реактивний БпЛА рухався повз населений пункт Голоби в напрямку Турійська, після чого о 00:55 та 01:12 у Ковелі чули вибухи. Військові фіксували рух дронів типу "Герань" напрямком на Любешів, Камінь-Каширський та Олику.

"Реактивний БпЛА повз н.п. Голоби на Волині в напрямку Турійська. Ще один реактивний БпЛА з Рівненщини у напрямку Волинської області вектором руху на Ковель", — повідомляли у Повітряних силах ЗСУ під час атаки.

Моніторингові канали повідомляють, що після вибуху в місті було видно дим. Водночас офіційного підтвердження влучання та інформації про наслідки атаки наразі немає. Місцева влада та профільні служби уточнюють інформацію щодо наслідків нічної атаки, можливих руйнувань цивільної інфраструктури чи постраждалих.

Київ та область

Повітряну тривогу через загрозу реактивних БпЛА оголосили ще ввечері 15 жовтня, о 23:02. Близько першої години ночі 16 жовтня у столиці пролунала серія вибухів, під час яких активно працювали сили протиповітряної оборони.

Що відомо про атаки в ніч проти 15 жовтня

Росія не припиняє тероризувати мирне населення України масованими атаками ударних дронів, які загрожують життю людей у різних регіонах країни. Російські безпілотники влучають у житлові будинки, підприємства та об’єкти цивільної інфраструктури, спричиняючи руйнування, пожежі, поранення та загибель людей.

Так, за даними Повітряних сил ЗСУ, увечері 14 жовтня та в ніч проти 15 жовтня Росія застосувала 580 ударних безпілотників і дві керовані авіаційні ракети Х-59. Дрони противник запускав з території Росії, а також з окупованих районів України. Станом на ранок 15 жовтня українська ППО збила або подавила 536 безпілотників. Водночас було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 31 локації та падіння уламків збитих цілей на 11 локаціях.

Рівне: пошкодження та перебої з електропостачанням

У ніч проти 15 жовтня російські безпілотники знову атакували західні області. У Рівному пролунала серія вибухів, місто пережило кілька хвиль повітряних атак. За повідомленнями ЗМІ з посиланням на місцеву владу, внаслідок ударів були пошкодження, а частина міста залишилася без електропостачання.

Полтавщина: удар поблизу школи

У Полтаві російський безпілотник влучив неподалік навчального закладу. Постраждали троє людей. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будівлю школи, багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адміністративну будівлю та чотири автомобілі.

Також повідомлялося про російську атаку на газовидобувну інфраструктуру в Полтавській області. Так, внаслідок атаки в ніч проти 15 жовтня зафіксували влучання російських безпілотників по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Одещина: дрон влучив у магазин

Уранці 15 жовтня в Одеській області російський реактивний безпілотник влучив у магазин. Інформація про цей удар надійшла на тлі масованої атаки дронів на різні регіони України.

Дніпропетровщина: двоє загиблих

Уранці 15 жовтня російські війська атакували Дніпровський і Павлоградський райони Дніпропетровської області.

У Новоолександрівській громаді було зруйновано приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді внаслідок атаки загорілися кілька приватних будинків, на місці працювали рятувальники.

Нагадаємо, напередодні Кіровоградська область пережила наймасштабнішу атаку з початку повномасштабної війни — протягом понад 10 годин російські війська випустили по регіону майже 360 ударних дронів. Влучання зафіксували у 26 місцях, під ударом опинилися Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Помічна та інші громади, а також об’єкти критичної інфраструктури, логістики й житлові будинки.

Також Фокус писав, що 14 жовтня Росія завдала ракетного удару по Києву, випустивши щонайменше 25 ракет по об’єктах енергетики. У столиці під ударом опинилися всі три ТЕЦ.