Массированный удар по западу Украины: что известно о ночных взрывах в Луцке и Ровно

Россия не прекращает терроризировать мирное население Украины массированными атаками ударных дронов, которые угрожают жизни людей в различных регионах страны. В ночь на 16 октября раздались взрывы в Луцке, Ковеле и Ровно.

В ночь на 16 октября российские войска нанесли массированный удар реактивными беспилотниками по территории Украины. Под прицелом врага оказались Киев, а также города на западе страны — Луцк, Ровно и Ковель. О воздушной угрозе и движении вражеских дронов постоянно предупреждали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Что известно о взрывах в Ровно

Тревога в регионе была объявлена примерно в 19:12, а отбой — только в 2:08.

Первые взрывы в Ровно были слышны около 23:29, а повторные звуки взрывов раздались перед двумя часами ночи (примерно в 01:30). Перед этим Воздушные силы сообщили о движении реактивных беспилотников в направлении города. В частности, военные сообщали о вражеских целях, которые двигались из Ровенской области на Волынь в направлении Луцка.

Видео дня

Официального подтверждения попадания пока не было. В то же время мониторинговые каналы распространяют фотографии и видео, на которых, по их утверждениям, запечатлен масштабный пожар, возникший в результате попадания российского ударного беспилотника типа "Герань" в городе Ровно.

Взрывы в Луцке и Ковеле

Около часа ночи взрывы прогремели и в Луцке. Одновременно под ударом оказался Ковель: по данным военных, в 00:50 реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Голобы в направлении Турийска, после чего в 00:55 и 01:12 в Ковеле были слышны взрывы. Военные фиксировали движение дронов типа "Герань" в направлении Любешова, Камень-Каширского и Олики.

"Реактивный БПЛА пролетел мимо населённого пункта Голобы на Волыни в направлении Турийска. Ещё один реактивный БПЛА из Ровенской области в направлении Волынской области, вектор движения — на Ковель", — сообщили в Воздушных силах ВСУ во время атаки.

Мониторинговые каналы сообщают, что после взрыва в городе был виден дым. В то же время официального подтверждения попадания и информации о последствиях атаки пока нет. Местные власти и профильные службы уточняют информацию о последствиях ночной атаки, возможных разрушениях гражданской инфраструктуры или пострадавших.

Киев и область

Воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА объявили ещё вечером 15 октября, в 23:02. Около часа ночи 16 октября в столице раздалась серия взрывов, во время которых активно действовали силы противовоздушной обороны.

Что известно об атаках в ночь на 15 октября

Россия не прекращает терроризировать мирное население Украины массированными атаками ударных дронов, которые угрожают жизни людей в различных регионах страны. Российские беспилотники попадают в жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры, вызывая разрушения, пожары, ранения и гибель людей.

Так, по данным Воздушных сил ВСУ, вечером 14 октября и в ночь на 15 октября Россия применила 580 ударных беспилотников и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Дроны противник запускал с территории России, а также из оккупированных районов Украины. По состоянию на утро 15 октября украинская ПВО сбила или подавила 536 беспилотников. При этом было зафиксировано попадание средств воздушного нападения по 31 объекту и падение обломков сбитых целей на 11 объектах.

Ровно: повреждения и перебои с электроснабжением

В ночь на 15 октября российские беспилотники вновь атаковали западные области. В Ровно прогремела серия взрывов, город пережил несколько волн воздушных атак. По сообщениям СМИ со ссылкой на местные власти, в результате ударов были нанесены повреждения, а часть города осталась без электроснабжения.

Полтавская область: взрыв рядом со школой

В Полтаве российский беспилотник упал недалеко от учебного заведения. Пострадали три человека. Взрывная волна и обломки повредили здание школы, многоквартирный дом, три частных дома, административное здание и четыре автомобиля.

Также сообщалось о российской атаке на газодобывающую инфраструктуру в Полтавской области. Так, в результате атаки в ночь на 15 октября было зафиксировано попадание российских беспилотников по двум промышленным предприятиям в Полтавском и Миргородском районах. По предварительной информации, пострадавших нет.

Одесская область: дрон попал в магазин

Утром 15 октября в Одесской области российский реактивный беспилотник поразил магазин. Информация об этом ударе поступила на фоне массированной атаки дронов на различные регионы Украины.

Днепропетровская область: двое погибших

Утром 15 октября российские войска атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области.

В Новоалександровской общине был разрушен частный дом, погибли два человека. В Павлограде в результате атаки загорелись несколько частных домов, на месте работали спасатели.

Напомним, накануне Кировоградская область пережила самую масштабную атаку с начала полномасштабной войны — в течение более 10 часов российские войска запустили по региону почти 360 ударных дронов. Попадания зафиксировали в 26 местах, под ударом оказались Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Помичная и другие общины, а также объекты критической инфраструктуры, логистики и жилые дома.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что 14 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву, выпустив не менее 25 ракет по объектам энергетики. В столице под ударом оказались все три ТЭЦ.