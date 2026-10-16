Удар по Луцку и Ровно: почему десятки дронов РФ прорвали ПВО и какова роль ПМР, — эксперт

Российская Федерация ищет новые способы нанесения ударов реактивными дронами по западным областям Украины и может для этого использовать ретрансляторы в Беларуси и Приднестровье, пояснил авиаэксперт. Кроме того, беспилотники могут пролететь около 1000 км, если несут меньшую боевую часть и имеют больше топлива. Почему дроны РФ долетают до Тернополя, Ровно и Луцка и почему ПВО пропускает часть воздушных целей?

Во время последних обстрелов Украины противовоздушная оборона работала с эффективностью 60-80%, и это означает, что часть реактивных дронов всё же добирается до западных областей, сказал авиаэксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев 24". Россияне тестируют новые маршруты дронов, которые отличаются от предыдущих случаев движения над северными границами Украины. Долинце отметил, что для ударов по северным маршрутам РФ использовала ретрансляторы в Беларуси, а теперь речь может идти о ретрансляторах в пророссийском анклаве "ПМР", где их устанавливают с меньшим контролем.

Обстрел Украины — Долинце об атаке РФ на западные области, см. с 7:15 16 октября

"С организационной точки зрения РФ гораздо проще установить и контролировать ретрансляторы именно в Приднестровье, которое фактически находится под прямым контролем Кремля и российских спецслужб, а в Беларуси это сделать гораздо сложнее. Не стоит исключать, что Приднестровье может быть плотно насыщено такими средствами, да и доставка этих систем и средств на территорию Приднестровья для РФ не представляет особой сложности", — сказал авиаэксперт.

Видео дня

Впрочем, Долинце уточнил, что российские военные для атак на западные области Украины могут использовать и другие методы: и карты мобильной связи, и бортовые системы искусственного интеллекта и т. д.

Кроме того, эксперт ответил на вопрос об увеличенной дальности полета реактивных дронов. Выяснилось, что на БПЛА этого типа изначально устанавливались большие топливные баки, и при необходимости аппарат мог нести, например, 40-50 кг взрывчатки и на 50-70 л больше топлива.

"Для обычных "Шахедов" речь может идти об увеличении дальности на 25–30 %. Если речь идет об аппарате с бензиновым двигателем, как у "Герани", то добавление даже нескольких десятков литров может увеличить дальность полета на сотни километров", — добавил Долинце.

Обстрел Украины — подробности атак на западные области

В ходе беседы с Долинцем упоминалась информация советника президента Сергея Бескрестного, который рассказал об особенностях атак РФ на западные области Украины. Например, в октябре Бескрестнов опубликовал изображение с ориентировочной траекторией движения "Шахедов" вдоль границы Молдовы и Приднестровья. Выяснилось, что российские дроны "Герань-4" пролетели до Львова 820 км и до Луцка 880 км, при этом развивали скорость 320–380 км/ч и летели на высоте 56 км. По его словам, дальность "Герань-4" больше, чем ожидалось, и ее удалось достичь, вероятно, благодаря уменьшению боевой части.

Обстрел Украины — Бескрестнов о дронах РФ над западными областями Фото: Facebook / Cергей Флэш

В мае и июне 2026 года стало известно об атаках дронов РФ на западные области Украины благодаря ретрансляторам, установленным в Беларуси. "Флеш" показал изображение, на котором БПЛА двигались в непосредственной близости от украинско-белорусской границы.

Обстрел Украины — Бескрестнов о дронах РФ у границ Беларуси Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Удары дронов РФ по Ровно и Луцку 16 октября

Отметим, что Фокус писал об ударах дронов РФ по ряду западных областей Украины. Воздушная атака на Ровно началась около 19:00 16 октября и продолжалась ночью, утром и днём. Горожане сообщили о звуках взрывов и отключении электроснабжения. Кроме того, местные власти Маневичской общины предупредили о возможной утечке аммиака.

Напоминаем, что днём 16 октября стало известно об ударе дронов РФ по ТЦ "Экватор" в Ровно: погибли три человека, начался пожар.