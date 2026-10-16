На Рівненщині масові знеструмлення після ударів РФ: пошкоджено магістральну мережу

На Рівненщині внаслідок російського удару 16 жовтня була пошкоджена магістральна мережа НЕК "Укренерго". Було зафіксовано масштабні знеструмлення у Рівному і довколишніх районах.

Російська армія вдарила по магістральній мережі НЕК "Укренергоʼ на Рівненщині, внаслідок чого було зафіксовано масштабне знеструмлення у Рівному та довколишніх районах. Про це повідомляє Укренерго.

Паралельно ремонт триває й на Волині, насамперед у Луцьку – мережі живлення міста серйозно пошкодило під час нічних атак безпілотників.

"Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її максимально ощадливо", – звернулися в компанії до українців.

Таким чином, пояснюють в "Укренерго", можна швидше усунути завдані ворогом пошкодження й обійтися без вимушених обмежень у години вечірнього піку споживання.

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Раніше повідомлялося, що Росія шукає нові маршрути для ударів реактивними дронами по західних регіонах України й може задіяти для цього ретранслятори в Білорусі та Придністров'ї. Як пояснив авіаексперт, безпілотник здатен пролетіти до 1000 км, якщо несе меншу бойову частину й більше пального – цим і пояснюється, чому цілі доходять до Тернополя, Рівного та Луцька.

Також удари не припинилися з настанням ранку: підприємства й митний термінал атакували вдень, коли люди були на робочих місцях.

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