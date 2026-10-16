В низці областей України введено аварійні відключення: яка ситуація зі світлом

У кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. В Укренерго повідомили, що графіки не діють.

Ситуація з електропостачанням може змінюватися залежно від стану енергосистеми, інформує Укренерго. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації, повідомили у відомстві.

Про проблеми в яких областях вже відомо

Тим часом, за даними кореспондентів Фокусу, проблеми з електрикою наразі спостерігаються у трьох областях:

Рівненській;

Хмельницькій;

Волинській.

Водночас енергетики не уточнили в наведеному повідомленні повний перелік регіонів, у яких застосували аварійні відключення.

Інформацію про перебої в електропостачанні на Рівненщині підтвердив очільник Рівненської міськради Віктор Шакирзян. За його словами, роботи з відновлення постачання електрики триватимуть до стабілізації ситуації.

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В "Полтаваобленерго" теж інформують про в Полтавській області був застосований Додатковий спеціальний графік аварійних відключень (ДСГАВ). Причина — наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Ситуація у Києві та області

За повідомленням Телеграм-каналів, у столиці раптово зникло світло поза графіками на Солом'янці, Відрадному, та двох Борщагівках. Є часткові перебої в Київській області — окрім цього, у багатьох жителів зникла вода. Українців закликали ощадливо споживати електроенергію

Енергетики звернулися до громадян із проханням ощадливо використовувати електроенергію, якщо вона є в оселі.

Зокрема, варто уникати одночасного ввімкнення потужних електроприладів і за можливості переносити енергомісткі побутові справи на інший час. Це допоможе зменшити навантаження на мережу в період, коли енергосистема працює у складних умовах.

Ми вже повідомляли, що на Рівненщині внаслідок російського удару 16 жовтня була пошкоджена магістральна мережа НЕК "Укренерго". Було зафіксовано масштабні знеструмлення у Рівному і довколишніх районах.

Напередодні Луцьк теж залишився без світла. Це сталось після вибухів у місті внаслідок атаки РФ.

А в так званому "Міноборони РФ" заявили про початок масованих ударів по енергетиці України. Путін публічно дав відповідний наказ.