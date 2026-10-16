Герасимов заявив про початок масованих ударів по енергетиці України: Путін публічно дав наказ

Російський диктатор Володимир Путін під час доповіді командування російської армії публічно наказав продовжувати обстрілювати Україну.

Голова Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов під час доповіді очільнику Кремля заявив, що ЗС РФ розпочали масовані удари по об’єктах енергетики України, повідомляє ТАСС.

Герасимом про атаки РФ по Україні

За словами Герасимова, армія РФ нібито уразила дев’ять підприємств української металургії. Правда він не уточнив, у який період наносилися удари.

Крім того, Герасимом розповів про нібито успішне просування армії РФ. Зокрема, він заявив, що нібито окупанти перебувають "за 5 км від південних околиць Запоріжжя", хоча за даними DeepState відстань від обласного центру до "сірої зони" становить понад 20 км.

Відстань від "сірої зони" до Запоріжжя на мапі DeepState

У свою чергу російський диктатор публічно поставив завдання бити по українських містах.

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Путін наказав бити по Україні

"Нанесення масованих та групових ударів по об’єктах противника має бути продовжено", — заявив Путін.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним, під час якої порушив питання гуманітарної ситуації в Олешках Херсонської області. Понтифік закликав Путіна до припинення вогню.

Також кремлівський диктатор не має наміру сідати за стіл переговорів щодо миру в Україні, доки не отримає бажаного. Володимир Путін повернеться за стіл переговорів лише тоді, коли "отримає решту 11 % території Донбасу, що зможе представити всередині країни як перемогу".