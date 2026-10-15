В Киевской области после атаки РФ часть потребителей осталась без электричества: какова ситуация, — Минэнерго

Российская атака на объект критически важной энергетической инфраструктуры привела к отключению электричества в отдельных районах Киева и области. Энергетики готовятся к ремонту.

По сообщению Министерства энергетики Украины, энергетики готовы приступить к восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью. По данным Минэнерго, специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

Точных сроков возобновления электроснабжения ведомство пока не сообщило. Они будут зависеть от условий безопасности и возможности приступить к работам на поврежденном объекте.

Ранее сообщалось, что часть Луцка осталась без света и воды. Это произошло после взрывов в городе в результате атаки со стороны РФ.

Тем временем Фокус собрал мнения экспертов о том, что ждет Киев после массированных ударов РФ по энергетическим объектам и инфраструктуре, в том числе — о последствиях для канализационной системы.

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Напоминаем, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал об уровне готовности столицы к ситуации, которая может сложиться зимой из-за ударов со стороны РФ.