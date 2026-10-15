На Київщині після атаки РФ знеструмлено частину споживачів: яка ситуація, — Міненерго

Російська атака на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури спричинила відключення світла в окремих районах Києва та області. Енергетики готуються до ремонту.

За повідомленням Міністерство енергетики України, енергетики готові розпочати відновлювальні роботи, щойно ситуація з безпекою це дозволить. За даними Міненерго, фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Точних термінів відновлення електропостачання відомство поки не повідомило. Вони залежатимуть від безпекових умов і можливості розпочати роботи на пошкодженому об’єкті.

Раніше повідомлялось, що частина Луцька залишився без світла та води. Це сталось після вибухів у місті внаслідок атаки РФ.

Тим часом Фокус зібрав думки експертів щодо того, що очікує Київ після масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах та інфраструктурі, у тому числі — про наслідки для каналізаційної системи.

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Нагадуємо, міський голова Києва Віталій Кличко розповів про рівень готовності столиці до ситуації, яка може скластись взимку через удари РФ.