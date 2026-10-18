В Киеве раздались взрывы: россияне обстреляли столицу баллистикой, ракета попала в медицинский центр

Поздно вечером 18 октября в Киеве прогремела серия взрывов. Россияне запустили по столице баллистику, попадания вражеских ракет зафиксированы как минимум в двух районах — Деснянском и Днепровском.

О воздушной тревоге "красного" уровня начали сообщать в ряде восточных, северных и центральных областей около 23:00. Военно-воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет с восточного направления.

Через минуту военные зафиксировали движение высокоскоростных целей в сторону Киева. По данным Военно-воздушных сил, баллистические ракеты пролетали над Дарницким районом. Вскоре в столице раздалась серия мощных взрывов.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 23:00 Фото: Скрін

В 23:02 Воздушные силы предупредили, что угроза нанесения врагом повторных ударов сохраняется.

Что известно о последствиях атаки на Киев

Через некоторое время мэр города Виталий Кличко сообщил о первых последствиях вражеского обстрела столицы. По его данным, последствия зафиксированы как минимум в двух районах — Деснянском и Днепровском.

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В Деснянском районе, по предварительным данным, вражеская ракета попала в здание медицинского центра. В Днепровском районе в результате атаки повреждено нежилое здание. Экстренные службы направляются на места происшествий.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что здание медицинского центра повреждено в результате атаки российских войск. Остальные данные о последствиях обстрела столицы выясняются.

Напомним, 18 октября стилист Андре Тан сообщил, что россияне разрушили один из его первых магазинов в ТРЦ "Экватор" в Ровно.

Накануне в Виннице произошло полное отключение электроэнергии из-за атаки россиян: мэр Сергей Моргунов заявил, что критически важные объекты инфраструктуры перевели на резервное питание.