РФ атаковала Ковель реактивными БПЛА: после ударов в ряде районов Волыни пропало электричество, — СМИ

В ночь на 19 октября россияне нанесли удар по Волынской области с помощью реактивных беспилотников. Взрывы прогремели в городе Ковель и в районе поселка городского типа Маневичи.

После ударов в различных районах области начались перебои с электроснабжением. Об этом сообщило местное издание "Волынская служба новостей" со ссылкой на данные очевидцев.

Один из взрывов в Ковеле во время атаки прогремел около 00:30, после чего в части города отключилось электричество и возникли проблемы с доступом к интернету. Перед этим Военно-воздушные силы предупредили, что в направлении Ковеля движется очередной российский реактивный БПЛА.

Очевидцы также сообщают в соцсетях о перебоях с электроснабжением в ряде городов Волынской области, в частности в Турийске, Любомле, Шацке, Камень-Каширске и Рожище. В то же время в областном центре, Луцке, начали наблюдаться перепады напряжения, сообщила корреспондент Фокуса. По сообщениям некоторых Telegram-каналов, местами в Луцке также якобы пропало электричество после взрывов в Ковеле.

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Мониторинговые каналы сообщают, что целью вражеской атаки на Ковель, по предварительным данным, была энергетическая инфраструктура. В Маневичах, где ночью также был слышен взрыв, сообщают о пожаре после атаки.

В то же время на момент публикации официальной информации об этом не было. На Волыни по состоянию на 01:50 объявили об отмене воздушной тревоги.

Напомним, поздно вечером 18 октября в Киеве раздались взрывы на фоне баллистической атаки России: власти сообщили, что ракета попала в здание медицинского центра.

Ранее в Луцке после атаки россиян отключились свет и вода.