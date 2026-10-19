РФ атакувала Київ балістикою та вдарила по Дніпру: є загибла й постраждалі, пошкоджено метро

У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували Київ і Дніпро. У столиці загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла, зокрема в Дніпрі поранень зазнала 84-річна жінка. Також пошкоджено інфраструктуру київського метро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Київ

Унаслідок російської атаки на Київ загинула 21-річна дівчина. Спочатку повідомляли про двох постраждалих, згодом їхня кількість зросла до восьми. Двох людей госпіталізували до міських лікарень.

Обстріл Києва Фото: ДСНС

У Солом’янському районі уламки ракети влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За цією адресою постраждали троє людей, яким медики надали допомогу на місці. Також уламки влучили в нежитлову будівлю. У Дніпровському районі зафіксували влучання на території нежитлової забудови.

Обстріл пошкодив наземну станцію метро на лівому березі столиці, колії та кабельну мережу. Поблизу станції через влучання уламків сталися розриви ходової та контактної рейок.

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Обстріл Києва Фото: ДСНС

За повідомленням КМДА, наземні станції метро "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені на вхід і вихід. Рух поїздів організували між станціями "Академмістечко" та "Дарниця". Про відновлення роботи всієї червоної лінії адміністрація обіцяла повідомити додатково.

Обстріл Києва Фото: ДСНС

Через пошкодження метрополітену на тимчасовий маршрут № 1-М додали 15 автобусів: три курсуватимуть між станціями метро "Лісова" та "Дарниця", ще 12 — від "Лісової" до "Палацу спорту". На маршрут № 118 також додали два автобуси.

Через перекриття руху на вулиці Вадима Гетьмана змінили маршрути тролейбусів № 22-К, 27, 30 та 42.

За повідомленнями в соцмережах, унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Удар по Києву стався без попередження про балістику

Журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу повідомив, що перед балістичною атакою на Київ не було попереднього сповіщення.

Допис журналіста

"Знову не було жодного попереднього сповіщення щодо балістичної атаки на Київ, що щойно сталася", — зазначив він.

Моніторингові канали також повідомляли про ймовірний пуск балістичних ракет із Брянська. Серед можливих варіантів називали застосування комплексів "Іскандер" або С-400, а також роботу російської ППО С-300.

Водночас станом на момент публікації новини офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Дніпро

Уранці 19 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, у них могли бути заблоковані люди.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Відомо про одну постраждалу — 84-річну жінку. Медики доправили її до лікарні. На місці працювали екстрені служби.

За словами Ганжі, протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 21 російський безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.

Харків

18 жовтня російські війська кілька разів атакували Харків безпілотниками.

За повідомленнями міського голови Ігоря Терехова, вранці удари "Шахедами" зафіксували в Основ’янському районі. Увечері в Салтівському районі ворожий безпілотник влучив у дах 16-поверхового будинку.

Спочатку інформації про постраждалих не було. Згодом Терехов повідомив про двох поранених. За попередніми даними, в будинку пошкоджено близько 30 вікон.

За попередньою інформацією, двоє жінок поранені.

Рівненщина

Уночі проти 19 жовтня російські війська атакували Рівненську область. Сили протиповітряної оборони збили значну кількість повітряних цілей, однак кілька об’єктів цивільної інфраструктури зазнали уражень, двоє жінок дістали поранення.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, сили ППО працювали протягом ночі. Попри значну кількість збитих цілей, російські війська вразили кілька об’єктів цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, поранення дістали двоє жінок. Інших подробиць щодо наслідків атаки посадовець не навів.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За повідомленнями влади, одна з ракет влучила в медичний центр у Деснянському районі столиці.

У ніч проти 19 жовтня РФ знову завдала удару по Києву балістичними ракетами. Унаслідок повторної атаки було пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі міста.