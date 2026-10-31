Відключення світла у Києві: де 31 жовтня світло буде лише 1,5 години

Напередодні ввечері Росія завдала трьох ударів по енергооб’єкту в Києві, через що низка районів залишилася без світла та зіткнулася з проблемами водопостачання.

Вранці 31 жовтня в деяких районах столиці ситуація з електропостачанням залишається, м'яко кажучи, складною: у частині Києва запроваджено масштабні відключення, повідомляють "Новини LIVE".

Зокрема, у Солом'янському районі сьогодні обіцяють світло лише на півтори години.

Загалом 31 жовтня розклад передбачає лише 5,5 годин світла, але 4 з них припадають на ніч.

В Оболонському районі 2,5 години відключень припали на ніч, тому вдень у них буде до чотирьох годин електропостачання.

Зазначимо, що після вчорашнього удару перебої з електропостачанням зафіксували в частині Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів. Також мешканці скаржилися на стрибки напруги та відсутність водопостачання.

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Сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що енергетики та комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, що виникла після трьох влучень в один із об’єктів критичної інфраструктури.

"Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі", — запевнив він.

У ДТЕК підтвердили проблему. У компанії заявили, що вчорашні удари по енергетиці і в тому числі по ТЕЦ у Києві виявилися "болючими". Нові атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою.

З масштабними проблемами з електропостачанням зіткнулися й мешканці Дніпропетровської області.

За інформацією ДТЕК, вночі російські терористи завдали значної шкоди двом об’єктам "Дніпровських електромереж". Один із них — той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням.

"Значна частина Дніпра та Кам’янського, а також мешканці Дніпровського та Новомосковського районів досі залишаються без світла", — заявили в компанії.

Наразі енергетики всієї області продовжують працювати на пошкоджених об’єктах, наскільки це дозволяє ситуація з безпекою.

Проблеми з електропостачанням — коментар Зеленського

За інформацією президента України Володимира Зеленського, російські "Шахеди" ввечері атакували ТЕЦ у Києві, а на світанку дрон завдав удару по ТЕЦ у Шостці.

У результаті близько 200 тисяч сімей у Дніпропетровській області та понад 80 тисяч у Київській області залишилися без світла.

​Зеленський уточнив, що в Дніпропетровській області лише за ніч росіяни завдали ударів по чотирьох електроподстанціях. Також було атаковано об’єкт газорозподілу в області та залізничну інфраструктуру в Дніпрі та Харкові.

Президент закликав партнерів посилити санкції проти Росії та надавати Україні нові пакети підтримки, щоб зупинити подальшу ескалацію.

Нагадаємо, що РФ зосередилася на знищенні української енергетики. Тільки 19 жовтня за одну ніч було пошкоджено понад 10 об’єктів енергетики.

Також повідомлялося, що Конотоп у Сумській області вже майже тиждень залишається без світла.