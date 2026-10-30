Київ під атакою реактивних дронів: у місті перебої зі світлом та водою (відео)

Увечері 30 жовтня російські терористи знову атакували Київ.

Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури, повідомив мер міста Віталій Кличко. Усі екстрені служби виїхали на місце події.

Також, за його словами, внаслідок вибуху в Шевченківському районі пошкоджено скління у 14-поверховому житловому будинку на рівні 6–7 поверхів. Пожежі немає.

Тим часом у соцмережах мешканці Києва повідомляють про перебої зі світлом та водопостачанням, а також пишуть про стрибки напруги та припинення руху на червоній лінії метро.

Електропостачання зникло на Печерську, у Мінському масиві, на Березняках, Русанівці, Борщагівці та в інших районах.

"Люди скаржаться, що деяким щойно увімкнули світло, якого не було з самого ранку. А після прильоту знову всі опинилися в темряві", — пише паблік "Ей, Київ".

Видео дня

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під атакою опинилася ТЕЦ-6, однак офіційного підтвердження цього поки що немає.

У ДТЕК підтвердили удар по об’єкту енергетики, через що зафіксовано часткове відключення електроенергії в частині Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів. Графіки відключень там поки що не діють.

Тим часом у Києві триває повітряна тривога, а моніторингові канали повідомляють про нові реактивні дрони, що наближаються до столиці.

Увечері в мережі з’явилося відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент балістичного удару по Києву.

Нагадаємо, буквально сьогодні Віталій Кличко заявив, що вже з 2 листопада у столичних багатоповерхівках почнуть подавати тепло. Опалювальний сезон у Києві розпочався ще 16 жовтня.

Також повідомлялося, що в день жалоби у Дніпрі російські терористи знову атакували залізничний вокзал. У результаті удару загорівся пасажирський поїзд.