Коли в київські квартири надійде тепло: Кличко назвав дату

З 2 листопада Київ розпочне подачу тепла до житлових будинків. Опалювальний сезон у столиці розпочався ще два тижні тому.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон у столиці розпочався 16 жовтня. Спочатку тепло подали до закладів соціальної сфери, і вже, за заявками керівництва, до опалення підключено майже 50% соціальних закладів, серед яких 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.

"На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі (протяжність тепломереж становить близько 3000 км), потрібно до тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиці було ухвалено за кілька днів до різкого зниження температури", — заявив мер.

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2 листопада опалювальний сезон розпочнеться також у Чернігові та Полтаві.

В Україні немає єдиної дати початку опалювального сезону. Рішення ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням погодних умов та готовності теплової інфраструктури. Основним орієнтиром є середньодобова температура повітря +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

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Нагадаємо, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповів, як кияни готуються до можливих відключень електроенергії. За його оцінками, близько 40 % мешканців столиці подбали про автономне електропостачання на зимовий період.

У зв’язку з ризиком аварій та пошкоджень водопроводів українцям також рекомендують мати запас питної води щонайменше на три доби. Мінімальна норма становить 3 літри на людину на день, тобто 9 літрів на 72 години. Для зберігання води підійдуть чисті скляні пляшки або ємності з харчового пластику з маркуванням HDPE 2 або PP 5.

Також повідомлялося, як отримати житлову субсидію на опалювальний сезон 2026–2027 років.