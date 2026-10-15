3 гігавати потужності: як кияни готуються до блекаутів, розраховуючи лише на себе

Навчені гірким досвідом минулої зими, мешканці української столиці, готуючись до майбутніх холодів, самостійно, наскільки це можливо, вирішують питання забезпечення себе електроенергією на випадок тривалих відключень.

Близько 40 % киян забезпечили себе електроенергією на зиму, придбавши зарядні станції або подбавши про інші джерела електроенергії, щоб не залежати від відключень, зазначив в ефірі "Ранок LIVE" заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський.

За його словами, таким чином ДТЕК матиме достатньо можливостей для підзарядки їхніх акумуляторів, забезпечуючи їх електроенергією протягом кількох годин.

"Кияни, щоб ви розуміли, завезли в домівки 3 гігавати потужності батарейок. Наразі 800 мегават батарейок працюють поблизу Києва та в Києві. Це свідчить про те, що 1–2 черги (відключень електроенергії, — прим. ред.) у Києві обов’язково будуть по всій столиці, а 40 % (мешканців міста) взагалі спокійно користуватимуться своєю децентралізованою енергетикою", — заявив експерт.

Видео дня

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Він також спростував ймовірність "холодомору" у Києві, оскільки очікується тепла зима. Ймовірність цього Закревський оцінив у 80%.

Нагадаємо, з настанням осені російські терористи посилили удари по енергооб’єктах по всій Україні. Лише в Києві 14 жовтня РФ атакувала всі три теплоелектроцентралі.

Сьогодні під ударом опинилася енергетика Кіровоградської області та газовидобуток — у Полтавській.

Також повідомлялося, що "Київводоканал" не матиме резервних генераторів взимку.