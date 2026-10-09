Витратять ₴600 млн: "Київводоканал" не матиме резервних генераторів взимку, — розслідувачі

Для того, що за відсутності світла взимку кияни отримували воду, "Київводоканал" провів тендер на закупівлю резервних генераторів, розповіли розслідувачі. З'ясувалось, що дедлайн надходження генераторів — березень 2027 року, тим часом відключення через обстріли РФ очікуються в осінні та зимові місяці в опалювальний сезон. Що виявили розслідувачі на порталі "Прозорро"?

У другій половині вересня "Київводоканал" провів тендер на суму 43 млн грн на закупівлю резервних генераторів, ідеться у матеріалі проєкту "Наші гроші". Тендер відбувся у закритому режимі, але є частина відкритих даних: дедлайн постачання генераторів — 27 березня 2027 року. Водоканал уклав низку угод з переможцем конкурсу — з ТОВ "Фасад-сервіс-буд" з Броварів. 29 вересня КМДА погодила оплати авансу у розмірі 30% від суми тендеру. Розслідувачі пояснили, що резервне живлення насосів для подання води у помешкання киян надійде в кінці опалювального сезону. Крім того, у них виникли питання до компанії-постачальника, до якої може бути причетний відомий топпосадовець.

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У матеріалі вказано, що 18-21 вересня з "Фасад-сервіс-буд" уклали попередні угоди на загальну суму 615,64 млн грн. Генератори мають надійти на 13 насосних станцій у різних кінцях Києва. Крім того, ідеться про насоси водопровідні та каналізаційні, уточнили розслідувачі.

"В усіх випадках термін виконання робіт в "Прозорро" вказаний 27 березня 2027 року. Тобто вже наприкінці опалювального сезону", — написали розслідувачі.

Зима 2026-2027 — яка ситуація з "Водоканалом"

На порталі "Прозорро" є деталі одного тендеру щодо резервного живлення для насосів "Київводоканалу". "Наші гроші" відшукали закупівлі UA-2026-09-20-000517-a на суму 43 206 617,42 грн. Гроші київської міської громади витратять на "впровадження альтернативних та/або резервних джерел живлення". Місце призначення цих генераторів — насосна водопровідна станція "Дарницька" 2-го підйому в Деснянському районі м. Києва. Також вказаний дедлайн виконання усієї угоди — 30 березня 2027 р.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

До всього, проєкт "Наші гроші" розповів про особливості ТОВ "Фасад-сервіс-буд", яка стала переможцем тендеру "Київводоканал". Розслідувачі з'ясували, що попередні замовлення цієї компанії стосувались угод на десятки тисяч гривень, але у червні 2026 року стались зміни. Спершу з'явилась угода на реконструкцію каналізаційних станцій у Броварському районі на 124 млн грн. У матеріалі вказано, що цей тендер провели у період, коли нинішній міністр інфраструктури Микола Калашник був главою Київської ОВА, а департамент ОВА оформив підряд на каналізаційні станції. Новий тендер на 600 млн грн — за часів нового глави КОВА Тимура Ткаченка. У статті також згадується компанія, дотична до "Фасад-сервіс-буд", — це "Укрбуд-Проект-Реконструкція", яка також мала підряди у Броварах та від "Київводоканалу". Розслідувачі навели факти та імена і підсумували, що питання викликає те, що контракт на 600 млн "є абсолютним рекордом в історії компанії з Броварів".

Проблеми з бюджетом та підготовкою до зими

На початку вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про значний дефіцит державного бюджету і про те, що є гроші лише на найнеобхідніші соціальні виплати. Після цього народні депутати заявили, що окрім зарплат, грошового забезпечення та пенсій, не виділяють коштів на підготовку до зими 2026-2027 року. Тим часом влітку 2026 року генерал Сергій Кривонос попередив про загрозу, яка може виникнути для киян у випадку зупинки електроживлення каналізації. На думку Кривоноса, у такому випадку жителі столиці вже через 4-5 днів будуть змушені виїхати з міста.

Зазначимо, після добового нальоту реактивних дронів РФ 8 жовтня місцева влада повідомила про проблеми за каналізаційною системою Києва, яка припинила приймати стоки Борщагівської громади. Через годину з'явилась інформація, що ситуація виплавилась і зі стокам все гаразд.

Нагадуємо, міський голова Віталій Кличко розповів про підготовку Києва до зими 2026-2027 та пояснив, чому радить киянам тимчасово виїздити з міста.