Потратят ₴600 млн: "Киевводоканал" не будет иметь резервных генераторов зимой, — расследователи

Чтобы киевляне могли получать воду при отключении электричества зимой, "Киевводоканал" провел тендер на закупку резервных генераторов, рассказали журналисты-расследователи. Выяснилось, что крайний срок поставки генераторов — март 2027 года, тогда как отключения из-за обстрелов РФ ожидаются в осенние и зимние месяцы, в отопительный сезон. Что обнаружили расследователи на портале "Прозорро"?

Во второй половине сентября "Киевводоканал" провел тендер на сумму 43 млн грн на закупку резервных генераторов, говорится в материале проекта "Наши деньги". Тендер прошел в закрытом режиме, но есть часть открытых данных: крайний срок поставки генераторов — 27 марта 2027 года. "Водоканал" заключил ряд соглашений с победителем конкурса — ООО "Фасад-сервис-буд" из Броваров. 29 сентября КГГА одобрила выплату аванса в размере 30% от суммы тендера. Расследователи пояснили, что резервное питание насосов для подачи воды в квартиры киевлян поступит в конце отопительного сезона. Кроме того, у них возникли вопросы к компании-поставщику, к которой может быть причастен известный высокопоставленный чиновник.

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В материале указано, что 18–21 сентября с компанией "Фасад-сервис-буд" заключили соглашения на общую сумму 615,64 млн грн. Генераторы должны поступить на 13 насосных станций в разных районах Киева. Кроме того, речь идет о водопроводных и канализационных насосах, уточнили следователи.

"Во всех случаях срок выполнения работ в "Прозорро" указан как 27 марта 2027 года. То есть уже в конце отопительного сезона", — написали расследователи.

Зима 2026–2027 — какая ситуация с "Водоканалом"

На портале "Прозорро" представлены подробности одного тендера, касающегося резервного питания для насосов "Киевводоканала". "Наши деньги" обнаружили закупку UA-2026-09-20-000517-a на сумму 43 206 617,42 грн. Деньги киевской городской общины потратят на "внедрение альтернативных и/или резервных источников питания". Место назначения этих генераторов — насосная водопроводная станция "Дарницкая" 2-го подъема в Деснянском районе г. Киева. Также указан крайний срок выполнения всего соглашения — 30 марта 2027 г.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Проект "Наши деньги" рассказал об особенностях ООО "Фасад-сервис-буд", ставшего победителем тендера "Киевводоканал". Расследователи выяснили, что предыдущие заказы этой компании касались контрактов на десятки тысяч гривен, но в июне 2026 года произошли изменения. Сначала появился контракт на реконструкцию канализационных станций в Броварском районе на 124 млн грн. В материале указано, что этот тендер провели в период, когда нынешний министр инфраструктуры Николай Калашник был главой Киевской ОГА, а департамент ОГА оформил подряд на канализационные станции. Новый тендер на 600 млн грн — во времена нового главы Киевской областной администрации Тимура Ткаченко. В статье также упоминаются названия компании, связанной с "Фасад-сервис-буд", — это "Укрбуд-Проект-Реконструкция", которая также имела подряды в Броварах и от "Киевводоканала". Расследователи привели факты и имена и подытожили, что вопросы вызывает тот факт, что контракт на 600 млн "является абсолютным рекордом в истории компании из Броваров".

Проблемы с бюджетом и подготовкой к зиме

В начале сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о значительном дефиците государственного бюджета и о том, что денег хватает лишь на самые необходимые социальные выплаты. После этого народные депутаты заявили, что, кроме зарплат, денежного обеспечения и пенсий, средства на подготовку к зиме 2026–2027 годов выделяться не будут. Между тем летом 2026 года генерал Сергей Кривонос предупредил об угрозе, которая может возникнуть для киевлян в случае отключения электропитания канализации. По мнению Кривоноса, в таком случае жители столицы уже через 4-5 дней будут вынуждены покинуть город.

Отметим, что после 24-часового налета реактивных дронов РФ 8 октября местные власти сообщили о проблемах с канализационной системой Киева, которая перестала принимать сточные воды Борщаговской общины. Через час появилась информация, что ситуация разрешилась и со стоками всё в порядке.

Напоминаем, что мэр Виталий Кличко рассказал о подготовке Киева к зиме 2026–2027 годов и объяснил, почему советует киевлянам временно выезжать из города.