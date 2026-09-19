"Намного хуже": чего ждать зимой 2026-2027 года при дефиците бюджета и без перемирия (видео)

Зима 2026–2027 годов будет значительно хуже, чем зима 2025–2026 годов, заявил народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Руслан Горбенко. Проект государственного бюджета на 2027 год, представленный в парламент, народный депутат назвал бюджетом "космонавтов и бэк-офисов". Какие замечания у политика по поводу бюджетных проблем Украины?

Проблемы зимы 2026–2027 годов и дефицита бюджета Украины Горбенко прокомментировал на YouTube-канале "VPO медиа". По словам народного депутата, в течение года были заложены слишком большие и нецелесообразные расходы на государственные программы, например, — 36 млрд грн на дороги государственного значения. При этом в областях "перекладывают брусчатку", а защита инфраструктуры не строилась. В сентябре расходы на это вообще прекратились, и теперь он ожидает, что у украинцев возникнут проблемы этой зимой.

Бюджет Украины — Горбенко о проблемах зимой 2026–2027 гг., см. с 9:38

Помимо проблем с деньгами, которые повлияют на ситуацию зимой, положение ухудшится из-за отсутствия энергетического перемирия. Политик напомнил, что у Украины дефицит средств ПВО, и это увеличивает непредсказуемость последствий российских ударов. Кроме того, местные власти не видели "четкой стратегии и финансирования на государственном уровне" и также не располагали ресурсами: подготовки не было, и надеялись, что "все будет хорошо", считает политик.

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"В сентябре все программы по защите критически важной инфраструктуры приостановлены. Часто спрашивают: "А как же мы переживем эту зиму 26–27 года?", если мы сейчас полностью прекратили финансирование защиты нашей критически важной инфраструктуры. Как? Теперь понятно, что гораздо хуже, чем зима 25-26 года", — заявил Горбенко.

Депутат перечислил несколько государственных программ, которые вызвали у него замечания в связи с нецелесообразностью расходования средств. Среди них — программа медицинских осмотров "Скрининг здоровья 40+", на которую выделили 10 млрд грн, но не было аудита Минздрава относительно эффективности. Также возникают вопросы относительно индустриальных парков и расходов на обустройство инфраструктуры (до 150 млн грн на объект) и восстановление (до 200 млн грн): здесь также не было аудита. Кроме того, у него есть вопросы к аппарату Верховной Рады, на содержание которого ушло 1 млрд грн, и к гуманитарному разминированию, на которое также ушли миллиарды без надлежащего контроля.

Бюджет Украины — проблемы зимой 2026–2027 годов

Отметим, что 1 сентября 2026 года премьер-министр Украины Сергей Корецкий признал дефицит бюджета Украины и сообщил, что все расходы, кроме необходимых, будут приостановлены. Также он заявил, что многое зависит от народных депутатов, которые должны поддержать ряд законопроектов для получения Украиной части из 27 млрд долл. международной помощи. Позже появилась информация, что действительно оставляются три вида расходов: социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и денежное обеспечение военным. Кроме того, стало известно о приостановке финансирования капитального строительства и переносе финансирования на декабрь 2026 года. Депутат Роксолана Пидласа пояснила, что речь идет о приостановке строительства защитных сооружений для инфраструктуры и укрытий для больниц и школ. Она также добавила, что даже если деньги поступят в декабре, их могут не успеть потратить до конца года.

Напоминаем, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что может ожидать украинцев зимой 2026–2027 годов. Между тем Сергей Корецкий объяснил, как планируют защищать детей от ударов РФ и проблем со светом и теплом.