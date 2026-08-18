"Удары РФ усилятся в разы": как будут защищать детей зимой 2026-2027, — Корецкий (видео)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий высказался по поводу зимы 2026-2027 годов, когда Россия усилит удары по Украине. По словам Корецкого, правительство готовится к ухудшению ситуации и выделило средства на укрытия для детских учреждений. Какой будет зима под ударами РФ?

Заявление Корецкого о зиме 2026-2027 прозвучало в ходе образовательной конференции "Августовская 2026", сообщили в Telegram-канале СМИ "РБК-Украина". В сообщении, появившемся вечером 18 августа, приводится фрагмент выступления украинского премьера. Среди прочего, Корецкий говорит о самой тяжелой зиме и о том, как планируют защитить детей от ухудшения ситуации с безопасностью. По словам чиновника, правительство выделило средства на строительство укрытий для детей.

Корецкий сообщил, что школы и другие детские учреждения готовятся к зиме с учетом того, что РФ усилит удары по Украине.

"Эта зима не обещает быть легче, поскольку интенсивность ударов по инфраструктуре противника значительно возросла, в разы", — сказал Корецкий.

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Премьер также рассказал о выделении 1 млрд грн на строительство укрытий для детских садов. По словам чиновника, с 2024 по 2026 год в Украине было построено 200 подземных школ. Кроме того, 19,5 тыс. детских образовательных учреждений (школ и детских садов) получили генераторы, солнечные панели или накопители энергии. Корецкий добавил, что ещё 220 учреждений получат "дополнительные решения для работы во время длительных отключений": о чём именно идёт речь, не указано.

"К началу учебного года мы продолжаем строить укрытия, что должно позволить обеспечить безопасное обучение максимальному количеству детей. Воздушные тревоги, обстрелы или отключения электроэнергии не должны лишать ребенка возможности учиться", — прозвучало на конференции по вопросам образования.

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Отметим, что ориентировочное количество школ в Украине составляет около 11,8-12 тыс., а детских садов — около 11,6 тыс. Всего детских учреждений — около 23,4-23,6 тыс.: согласно заявлению Корецкого, более 80 % этих учреждений имеют возможность некоторое время работать без электроснабжения. В то же время премьер не уточнил, имеются ли альтернативные источники отопления для этих учреждений. Единственное, что прозвучало на конференции 18 августа, — это тезис о том, что "продолжается реализация плана устойчивости, и все государственные предприятия принимают меры для обеспечения максимальной готовности к отопительному сезону".

Зима 2026-2027 — подробности

На странице Корецкого в Facebook была опубликована информация о ходе реализации плана обеспечения устойчивости в преддверии зимы 2026–2027 годов. Премьер сообщил, что правительство выделило на эти работы 35 млрд грн, а с апреля 27,6 млрд грн было потрачено на защиту "энергетических объектов и критической инфраструктуры, развертывание резервных источников теплоснабжения".

Отметим, что украинские чиновники и общественные деятели летом предупреждали о сложной ситуации зимой 2026–2027 годов. В частности, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, говоря о нехватке ракет Patriot для сбивания российских баллистических ракет. Кроме того, волонтёр и основатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также говорил об угрожающей ситуации и призвал украинцев переезжать из крупных городов в более мелкие населённые пункты. Между тем 18 августа появилось интервью французского OSINT-аналитика Клемана Молена, пояснивщего, что возможная цель РФ зимой 2026–2027 годов — это удары по подстанциям АЭС, благодаря которым страна продержалась все предыдущие сезоны.

Напоминаем, что экс-глава МИД Дмитрий Кулеба высказался по поводу возможной ситуации с продуктами зимой 2026–2027 годов. О подготовке к зиме также высказался соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, который рассказал о степени восстановления ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве.