"Удари РФ збільшаться в рази": як захистять дітей взимку 2026-2027, — Корецький (відео)

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький висловився щодо зими 2026-2027, коли Росія посилить удари по Україні. Зі слів Корецького, уряд готується до погіршення ситуації та виділив кошти на укриття для дитячих закладів. Якою буде зима під ударами РФ?

Заява Корецького про зиму 2026-2027 пролунали під час освітньої конференції "Серпнева 2026", ідеться у Telegram-каналі медіа "РБК-Україна". У дописі, який з'явився увечері 18 серпня, є фрагмент виступу українського прем'єра. Серед іншого, Корецький говорить про найважчу зиму і про те, як планують захистити дітей від погіршення безпекової ситуації. Зі слів посадовця, уряд виділив гроші на будівництво укриттів для дітей.

Корецький повідомив, що школи та інші дитячі заклади готують до зими з врахуванням того, що РФ посилить удари по Україні.

"Ця зима не передбачає бути легшою, тому що інтенсифікація ударів по інфраструктурі ворога збільшилась суттєво, в рази", — сказав Корецький.

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Прем'єр також розповів про виділення 1 млрд грн на будівництво укриттів для дитячих садків. Зі слів посадовця, з 2024 по 2026 рік в Україні збудували 200 підземних шкіл. Крім того, 19,5 тис. дитячих освітніх закладів (шкіл та дитячих садків) отримали генератори, сонячні панелі або накопичувачі енергії. Корецький додав, що ще 220 закладів матимуть "додаткові рішення для роботи під час тривалих відключень": про що саме ідеться, не вказано.

"На початок року навчального ми продовжуємо будувати укриття, що має дозволити охопити безпечним навчанням максимальну кількість дітей. Повітряні тривоги, обстріли чи відключення електроенергії не повинні позбавляти дитину можливості навчання", — пролунало на освітній конференції.

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Зауважмо, що орієнтовна кількість шкіл в Україні — близько 11,8-12 тис., а дитсадків — близько 11,6 тис. Разом дитячих закладів — близько 23,4-23,6 тис.: згідно з заявою Корецького, понад 80% цих установ мають можливість певний час працювати без електропостачання. Водночас, прем'єр не уточнив, чи є аль альтернативні джерела опалення для цих закладів. Єдине, що пролунало на конференції 18 серпня, — це теза про те, що "триває реалізація плану стійкості й державні підприємства всі здійснюють заходи для забезпечення максимальної готовності до проходження опалювального сезону".

Зима 2026-2027 — деталі

На сторінці Facebook Корецького опублікували інформацію про хід реалізації плану стійкості напередодні зими 2026-2027. Прем'єр повідомив, що уряд виділив на ці роботи 35 млрд грн і 27,6 млрд грн з квітня витрачені на захист "енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання".

Зазначимо, українські посадовці та громадські діячі влітку попереджали про складну ситуацію взимку 2026-2027. Зокрема, про це сказав президент України Володимир Зеленський, коли говорив про нестачу ракет Patriot для збиття російської балістики. Крім того, волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут також сказав про загрозливу ситуацію та закликав українців переїздити з великих міст у менші населені пункти. Тим часом 18 серпня з'явилось інтерв'ю французького OSINTера Клемана Молена, який пояснив, що можлива ціль РФ на взимку 2026-2027 — це удари по підстанціях АЕС, завдяки яким країна протрималась усі попередні сезони.

Нагадуємо, ексглава МЗС Дмитро Кулеба висловився щодо можливої ситуації з продуктами взимку 2026-2027 року. Про підготовку до зими також висловився співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук, який розповів про ступінь відновлення ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 у Києві.