"Набагато гірше": чого чекати взимку 2026-2027 року при дефіциті бюджету та без перемир'я (відео)

Зима 2026-2027 буде значно гіршою, ніж зима 2025-2026 року, сказав народний депутат президентської партії "Слуга народу" Руслан Горбенко. Проєкт державних фінансів на 2027 рік, який подали до парламенту, нардеп назвав бюджетом "космонавтів та бек-офісів". Які зауваження політика до бюджетних проблем України?

Проблеми зими 2026-2027 та дефіциту бюджету України Горбенко прокоментував на YouTube-каналі "VPO медіа". Зі слів нардепа, протягом року заклали надто великі та недоцільні витрати на державні програми, наприклад, — 36 млрд грн на дороги державного значення. При цьому в областях "перекладають бруківку", а захист інфраструктури не будувався. У вересні видатки на це взагалі припинились, і тепер він очікує, що в українців будуть проблеми найближчої зими.

Бюджет України — Горбенко про проблеми взимку 2026-2027 див. з 9:38

Окрім проблеми з грошима, які вплинуть на ситуацію взимку, буде погіршення через відсутність енергетичного перемир'я. Політик нагадав, що в України дефіцит засобів ППО, і це збільшує непрогнозованість наслідків російських ударів. Крім того, місцева влада не бачила "чіткої стратегії та фінансування на державному рівні" і також не мала ресурсів: підготовки не було і сподівались, що "все буде добре", вважає політик.

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"У вересні всі програми по захисту критичної інфраструктури на стоп. Часто питають: "А як же ж ми переживемо цю зиму 26-27?", якщо ми зараз припинили повністю фінансування захисту нашої критичної інфраструктури. Як? Тепер зрозуміло, що набагато гірше, ніж зима 25-26 року", — заявив Горбенко.

Нардеп перелічив кілька державних програм, які у нього викликали зауваження через недоцільність витрачання коштів. Серед них — програма медичних оглядів "Скринінг здоров'я 40+", на яку виділили 10 млрд грн, але не було аудиту Мінохоронздоров'я щодо ефективності. Також є питання щодо індустріальних парків та витрат на облаштування інфраструктури (до 150 млн грн на об'єкт) та відновлення (до 200 млн грн): тут також не було аудиту. Крім того, у нього є питання до апарату Верховної Ради, на утримання якого пішло 1 млрд грн, та до гуманітарного розмінування, на яке також пішли мільярди без належного контролю.

Бюджет України — проблеми взимку 2026-2027

Зазначимо, 1 вересня 2026 року прем'єр-міністр України Сергій Корецький визнав дефіцит бюджету України та повідомив, що припиняються усі витрати, окрім необхідних. Також він заявив, що багато що залежить від народних депутатів, які мають підтримати низку законопроєктів задля отримання Україною частини з 27 млрд дол. міжнародної допомоги. Згодом з'явилась інформація, що справді залишили три види видатків: соціальні виплати, зарплати бюджетникам та грошове забезпечення військовим. Крім того, стало відомо про зупинку фінансування капітального будівництва та перенесення фінансування на грудень 2026 троку. Нардепка Роксолана Підласа пояснила, що ідеться про зупинку будівництва захисних споруд для інфраструктури та укриттів для лікарень та шкіл. Вона також додала, що навіть якщо гроші прийдуть в грудні, їх можуть не встигнути витратити до кінця року.

Нагадуємо, ексглава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що може очікувати українців взимку 2026-2027 року. Тим часом Сергій Корецький пояснив, як планують захищати дітей від ударів РФ та проблем зі світлом й теплом.