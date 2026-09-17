Уряд відклав витрати на підготовку до зими: чи є гроші на укриття та захист енергетики (відео)
Народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа розповіла про вплив дефіциту бюджету України. Зі слів Підласої, уряд припинив фінансувати підготовку до зими 2026-2027 і гроші можуть з'явитись лише у грудні. Що відомо про ситуацію бюджетним дефіцитом та які заходи вживає уряд?
Заява Підласої щодо дефіциту бюджету України з'явилась 17 вересня, після того, як нардепи прийняли частину законопроєктів, які фігурують в угодах з міжнародними фінансовими донорами. В інтерв'ю медіа "Економічна правда" вона пояснила, що на кінець року перенесли 39 млрд грн, які мали піти на укриття в лікарнях та школах й на захисні споруди для об'єктів енергетики. При цьому може так статись, що гроші на це не встигнуть прийти на рахунки до кінця поточного року. Зі слів Підласої, ситуація з українським бюджетом "погана".
Ведучий поцікавився у глави бюджетного комітету, чи справді в бюджеті заморожені усі видатки, окрім соціальних. У відповідь нардепка наголосила, що Україна ще не перебуває на стадії, коли є "класична відмова від оплати усіх видатків, крім там військових і соціальних", але Мінфін справді переніс частину витрат на зиму.
"В першу чергу це капітальні видатки. Це будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень, наприклад, це будівництво укриттів і в лікарнях, і в школах, захист енергетики, будівництво соціального житла і так далі", — сказала вона.
Нардепка нагадала, що ідеться про "реалізацію планів стійкості, підготовки до зими, захисту енергооб'єктів", над якими слід працювати саме сьогодні, а не переносити на зиму, коли їх буде пізно реалізовувати.
"Тому ми і говоримо, що ситуація з бюджетом погана. І коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов'язання, то ми не просто так це говоримо", — наголосила Підласа.
Ще одне питання стосувалось витрат на потреби Міноборони: відомство у вересні звернулось за додатковими грошима. У відповідь Підласа сказала, що у наступному році грошей на оборону буде ще менше, ніж у 2026.
Бюджет України — що відомо про дефіцит 2026 року
Зазначимо, Фокус писав про проблеми з бюджетом України на 2026 рік. Наприклад, на початку вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що урізатимуться усі видатки, окрім найнеобхідніших. Тим часом нардепка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що залишаються лише три види витрат з бюджету — це соціальні виплати, зарплати бюджетникам та грошове забезпечення військовослужбовцям. Політикиня нагадала, що нардепи повинні розглянути низку законопроєктів, які потрібні для отримання міжнародного фінансування дефіциту бюджету. З її слів ідеться про частину з обіцяних Заходом грошей: зі слів Корецького, сумарно ідеться про 29,5 млрд дол.
Нагадуємо, 16 вересня стало відомо про результати голосування за законопроєкт про скасування пільгового оподаткування посилок з-за кордону: цих змін вимагав Міжнародний валютний фонд.