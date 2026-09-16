Посилки з-за кордону до €150 оподатковуватимуть ПДВ: Рада підтримала скасування пільги

Посилки до 150 євро оподатковуватимуть. Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки. Коли закон набере чинності?

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування пільги на оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро. Рішення ухвалено 273 голосами народних обранців. Якщо документ ухвалять остаточно, покупки українців у закордонних інтернет-магазинах та посилки з-за кордону можуть здорожчати через сплату ПДВ.

Водночас нові правила запрацюють не одразу. Закон має набути чинності не раніше 1 липня 2027 року.

Йдеться про зміну нинішнього підходу, за яким товари в міжнародних посилках для фізичних осіб у межах встановленого ліміту не обкладаються податками. Після скасування пільги такі відправлення потраплять під нові правила оподаткування.

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Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки Фото: З відкритих джерел

Рада підтримала скасування пільги — що це дасть бюджету

Зміни щодо посилок є лише однією з частин ширшого пакета податкових рішень, від яких залежить наповнення державного бюджету.

Раніше голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа звертала увагу, що понад 131 млрд грн із запланованих доходів бюджету з'являться лише за умови ухвалення парламентом низки змін до Податкового кодексу.

Серед можливих джерел вона називала, зокрема, підвищення ставки ПДВ на 1 процентний пункт та збільшення акцизів на пальне на 4 процентні пункти. Водночас Підласа оцінювала ухвалення саме таких змін як малоймовірне.

Роксолана Підласа , голова бюджетного комітету Верховної Ради

Від закону про посилки бюджет може отримати майже 12 млрд грн (не враховуючи, звісно, траншу макрофіну-2026).

Окремо до бюджетних розрахунків закладено 52,5 млрд грн, які можуть надійти за умови продовження дії податку на прибуток банків за ставкою 50%, а також після набрання чинності законом про оподаткування цифрових платформ.

Таким чином, оподаткування міжнародних посилок є частиною ширшого пошуку додаткових доходів бюджету, однак конкретний ефект від цієї норми залежатиме вже від остаточної редакції закону та механізму її застосування.

Посилки з-за кордону: що зміниться для українців

Після запровадження нових правил покупки з-за кордону можуть подорожчати. Особливо це стосується замовлень із закордонних маркетплейсів та інтернет-магазинів, вартість яких зараз часто потрапляє у неоподатковуваний поріг.

Окремі правила передбачені для відправлень між фізичними особами. За запропонованою моделлю подарунки від однієї фізособи іншій вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ і митом.

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Якщо вартість такої посилки перевищує 45 євро, на неї нараховуватиметься ПДВ за ставкою 20% (від усієї суми). Мито у розмірі 10% передбачене для товарів вартістю понад 150 євро, а не від 45 євро.

Водночас ці правила потрібно розглядати у контексті всієї нової редакції митного законодавства: остаточний порядок оподаткування залежатиме від тексту закону, який ухвалить Верховна Рада, і дати його набрання чинності.

Нова митна система: що зміниться з 2027 року

Як розповіла Фокусу адвокатка керівниця та співзасновниця юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова, 1 грудня 2027 року визначено як орієнтовну дату, з якої має запрацювати нова редакція Митного кодексу України, побудована за європейськими стандартами.

При цьому цифрове переведення митних процедур не завершиться в один день. Для впровадження всіх необхідних електронних систем, за її словами, передбачений перехідний період — до 31 грудня 2029 року.

Тобто дата 1 грудня 2027 року, наголошує експертка, стосується запуску нової редакції Митного кодексу, тоді як скасування пільги на посилки в межах окремого законодавчого рішення, згідно з текстом законопроєкту №16051, має відбутися не раніше 1 липня 2027 року.

Що буде зі старими митними дозволами

Перехід на європейські правила торкнеться не лише міжнародних відправлень громадян, а й роботи бізнесу.

Дрижакова зазначає, що безстрокові європейські авторизації, зокрема статус авторизованого економічного оператора (АЕО), залишатимуться чинними.

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Якщо дозвіл має визначений строк дії, він продовжить діяти до закінчення цього строку.

Водночас дозволи старого зразка будуть анульовані з моменту введення в дію нового Митного кодексу — з 1 грудня 2027 року. Насамперед це стосується операторів зон безмитної торгівлі та вільних митних зон.

Duty Free доведеться переоформлювати

Окремі зміни очікують магазини безмитної торгівлі.

За словами Дрижакової, чинні дозволи старого зразка на експлуатацію магазинів Duty Free будуть скасовані після запровадження нового Митного кодексу.

Щоб продовжити роботу, такі магазини повинні будуть пройти повну переавторизацію та підтвердити відповідність новим критеріям і вимогам безпеки за стандартами ЄС.

Водночас режим безмитної торгівлі в Україні матиме тимчасовий характер. Частина відповідних митних правил діятиме до моменту вступу України до ЄС, оскільки всередині Європейського Союзу торгівля Duty Free між державами-членами не застосовується.

Менше паперів для міжнародних перевізників

Нові правила мають змінити й процедури оформлення міжнародних відправлень.

Поштові оператори та експрес-перевізники зможуть замість стандартних митних декларацій використовувати швидкі електронні реєстри для товарів вартістю до 1000 євро.

Майбутня реформа стосується одразу кількох напрямів: оподаткування міжнародних посилок для громадян, митного оформлення товарів, роботи поштових та експрес-операторів, авторизацій для бізнесу та функціонування Duty Free

Ще одна передбачена зміна — перехід бізнесу на цифрову взаємодію з контролюючими органами.

За словами Дрижакової, взаємодія відбуватиметься через портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", що має прибрати паперове дублювання процедур.

Поки що скасування пільги на посилки пройшло лише перше читання. Для остаточного набуття чинності парламент має ухвалити закон у цілому, після чого документ має пройти інші передбачені законодавством процедури. При цьому заявлена дата початку дії відповідних змін — не раніше 1 липня 2027 року.

Нагадаємо, 15 вересня, український уряд визначався із державним бюджетом на 2027 рік. Зокрема, повідомляли про майбутній розмір мінімальної заробітної плати в Україні на наступний рік, а також зміни щодо прожиткового мінімуму.