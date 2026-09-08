Замовляєте товари з-за кордону? Пільгу на посилки до 150 євро можуть скасувати

МВФ не відступив. Закон про посилки до 150 євро, за словами народної депутатки, залишається обов'язковою умовою для наступного траншу.

В Україні знову активізувалося питання оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Міжнародний валютний фонд наполягає на скасуванні пільги з податку на додану вартість (ПДВ) для таких відправлень. Про це народна депутатка партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила 8 вересня після завершення чергового раунду переговорів України з місією МВФ.

За її словами, домовленості на рівні експертів щодо другого перегляду програми з Фондом поки не досягнуто. Однією з умов для подальшого фінансування, як стверджує Василевська-Смаглюк, залишається зміна правил оподаткування міжнародних посилок.

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"Нинішня місія МВФ завершила раунд переговорів у Києві без досягнення домовленості на рівні експертів щодо другого перегляду програми. Як і раніше, МВФ наполягає на прийнятті законопроєкту про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. МВФ дав зрозуміти, що відступати від цієї умови не буде", — заявила депутатка.

Що зараз із законопроєктом

За словами Василевської-Смаглюк, Кабінет Міністрів повторно схвалив пакет законопроєктів, який передбачає зміни в оподаткуванні міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Ольга Василевська-Смаглюк , народна депутатка партії "Слуга народу"

Уряд уже повторно схвалив пакет законопроєктів про оподаткування посилок до €150 і має знову внести його до Верховної Ради. Голосування очікується наступного пленарного тижня.

Це доведеться зробити наново після проваленого 1 вересня голосування за ключові законопроєкти, затвердження яких є нашим зобов"язанням перед міжнародними кредиторами.

Тепер уряд має знову зареєструвати відповідні документи у Верховній Раді. Очікується, що депутати можуть розглянути їх під час наступного пленарного тижня, який розпочнеться 21 вересня.

Наразі пільгу ще не скасовано. Для зміни правил необхідне проходження законопроєктами парламентської процедури та ухвалення відповідних рішень Верховною Радою.

Що зміниться для покупців

Якщо запропоновані зміни будуть ухвалені, міжнародні посилки вартістю до €150 більше не матимуть чинної ПДВ-пільги. Це безпосередньо стосуватиметься українців, які замовляють товари з іноземних онлайн-магазинів та маркетплейсів. Тож покупки за кордоном можуть подорожчати на суму податку, якщо відповідні зміни набудуть чинності.

Станом на 8 вересня українці ще можуть отримувати міжнародні посилки до 150 євро за чинними правилами. Зміни можуть бути винесені на розгляд Ради вже після 21 вересня, якщо уряд повторно зареєструє законодавчий пакет і парламент включить його до порядку денного

Конкретний механізм нарахування та адміністрування податку залежатиме від остаточної редакції законопроєктів, які розглядатиме парламент.

Чому питання посилок пов'язують із МВФ

Зазначимо, що оподаткування дрібних міжнародних відправлень Україна розглядає не вперше. Аргумент на користь зміни правил полягає, зокрема, у необхідності збільшення бюджетних надходжень та створення більш однакових умов для внутрішньої торгівлі.

Як Фокус писав 26 серпня, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував підтримати відповідні законопроєкти.

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Також вже йшлося про те, що у Європейському Союзі аналогічну ПДВ-пільгу для дрібних посилок скасували ще 2021 року. А від 1 липня 2026-го в ЄС також змінили правила щодо сплати мита за товари в таких відправленнях.

В Україні ж пільга для посилок вартістю до 150 євро поки залишається чинною. Тепер Кабмін знову має внести відповідні законопроєкти до Верховної Ради, а остаточне рішення залежатиме від депутатів.