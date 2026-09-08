Заказываете товары из-за границы? Льготу на посылки до 150 евро могут отменить

МВФ не пошел на уступки. Закон о посылках стоимостью до 150 евро, по словам народного депутата, остается обязательным условием для получения следующего транша.

В Украине вновь обострился вопрос о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Международный валютный фонд все же настаивает на отмене льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для таких отправлений. Об этом народный депутат партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила 8 сентября после завершения очередного раунда переговоров Украины с миссией МВФ.

По ее словам, на уровне экспертов пока не достигнуто соглашение с Фондом о втором пересмотре программы. Одним из условий для дальнейшего финансирования, как утверждает Василевская-Смаглюк, остается изменение правил налогообложения международных посылок.

Відео дня

"Нынешняя миссия МВФ завершила раунд переговоров в Киеве без достижения договоренности на уровне экспертов по второму пересмотру программы. Как и ранее, МВФ настаивает на принятии законопроекта об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. МВФ дал понять, что отступать от этого условия не будет", — заявила депутат.

Что сейчас с законопроектом

По словам Василевской-Смаглюк, Кабинет министров вновь одобрил пакет законопроектов, предусматривающий изменения в налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро.

Ольга Василевская-Смаглюк , депутат от партии "Слуга народа"

Правительство уже повторно одобрило пакет законопроектов о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро и должно вновь внести его на рассмотрение Верховной Рады. Голосование ожидается на следующей пленарной неделе.

Это придется сделать заново после провалившегося 1 сентября голосования по ключевым законопроектам, утверждение которых является нашим обязательством перед международными кредиторами.

Теперь правительство должно вновь зарегистрировать соответствующие документы в Верховной Раде. Ожидается, что депутаты могут рассмотреть их в ходе следующей пленарной недели, которая начнется 21 сентября.

На данный момент льгота еще не отменена. Для изменения правил необходимо, чтобы законопроекты прошли парламентскую процедуру и Верховная Рада приняла соответствующие решения.

Что изменится для покупателей

Если предложенные изменения будут приняты, на международные посылки стоимостью до 150 евро больше не будет распространяться действующая льгота по НДС. Это напрямую коснется украинцев, которые заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах и на маркетплейсах. Поэтому покупки за рубежом могут подорожать на сумму налога, если соответствующие изменения вступят в силу.

По состоянию на 8 сентября украинцы по-прежнему могут получать международные посылки стоимостью до 150 евро в соответствии с действующими правилами. Изменения могут быть вынесены на рассмотрение Рады уже после 21 сентября, если правительство повторно зарегистрирует пакет законопроектов, а парламент включит его в повестку дня

Конкретный механизм начисления и администрирования налога будет зависеть от окончательной редакции законопроектов, которые будут рассматриваться парламентом.

Почему вопрос о посылках связывают с МВФ

Отметим, что вопрос о налогообложении мелких международных отправлений в Украине рассматривается не впервые. Аргумент в пользу изменения правил заключается, в частности, в необходимости увеличения бюджетных поступлений и создания более равных условий для внутренней торговли.

Как сообщал Фокус 26 августа, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать соответствующие законопроекты.

Важно

Налог на посылки до 150 евро: уйдут ли AliExpress и Temu из Украины и когда ВР примет решение

Кроме того, уже упоминалось, что в Европейском Союзе аналогичную льготу по НДС для мелких посылок отменили еще в 2021 году. А с 1 июля 2026 года в ЕС также изменили правила уплаты пошлин за товары в таких отправлениях.

В Украине же льгота для посылок стоимостью до 150 евро пока остается в силе. Теперь Кабмин должен вновь внести соответствующие законопроекты в Верховную Раду, а окончательное решение будет зависеть от депутатов.