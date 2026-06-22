Покупки на Temu и AliExpress под угрозой: украинцам готовят новый налог на посылки

Льготный режим для международных посылок стоимостью до 150 евро может быть отменен уже осенью 2026 года. В таком случае отправления с зарубежных маркетплейсов, в частности Temu, AliExpress и Amazon, будут облагаться НДС.

Об этом говорится в материале издания "Судебно-юридическая газета".

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ожидают принятия законодательных изменений, которые предусмотрят обложение таких посылок налогом на добавленную стоимость. В комитете отмечают, что это является одним из обязательств Украины перед Европейским союзом и Международным валютным фондом, которое должно быть выполнено осенью этого года.

В мае Верховная Рада не поддержала законопроект № 12360, который предусматривал, в частности, отмену освобождения от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. Для его принятия не хватило голосов. После этого правительство должно подготовить и представить в парламент новый законопроект об отмене налоговой льготы.

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В настоящее время международные посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС. Предыдущая редакция законопроекта фактически предусматривала введение 20-процентного НДС на товары, которые украинцы заказывают на зарубежных онлайн-платформах.

Предложенный механизм предусматривал автоматическое взимание НДС при оформлении заказа через маркетплейсы. Если бы продавец не был интегрирован в украинскую систему администрирования НДС, налог должен был бы уплачивать получатель через почтового оператора или экспресс-перевозчика.

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что отмена льготы для посылок стоимостью до 150 евро может принести государственному бюджету около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. Также эти изменения объясняют необходимостью гармонизации украинского налогового законодательства с законодательством ЕС.

Параллельно подобные изменения вводятся и в Европейском Союзе. С 1 июля 2026 года там начнут действовать новые правила для мелких международных отправлений, которые предусматривают отмену льготного режима для посылок стоимостью до 150 евро и введение временного сбора. Новые правила будут действовать до июля 2028 года.

В профильном комитете Верховной Рады ожидают, что вопрос о налогообложении международных посылок вновь будет вынесен на рассмотрение парламента уже осенью. Поэтому действующая льгота для посылок стоимостью до 150 евро может быть отменена до конца года.

Напомним, 9 июня Верховная Рада поддержала законопроект №15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Как пояснила народный депутат Надежда Южанина, документ предусматривает отдельные правила для водителей такси и курьеров, продавцов на онлайн-платформах, а также изменения в финансовом мониторинге политически значимых лиц. В частности, для водителей и курьеров предлагается ставка налога на доходы в размере 10% и военного сбора в размере 5%, а для продавцов на маркетплейсах устанавливается необлагаемый порог дохода в 2000 евро.

В феврале МВФ озвучил новые обязательства для Украины, которые, в частности, касались "налога на OLX" и изменений в налогообложении предпринимателей.