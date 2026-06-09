"Плюс" 15% для водителей и курьеров: как будет работать закон о "налоге за OLX", — Южанина (видео)

Законопроект 15111-д о "налогах на OLX" состоит из трех частей, которые касаются различных слоев населения, пояснила народный депутат Надежда Южанина. Среди прочих, водители и курьеры получат упрощенную систему налогообложения и будут платить 15% в государственный бюджет. Какие основные новации поддержали народные депутаты во время голосования 9 июня в Верховной Раде?

Ко второму чтению и итоговому голосованию текст законопроекта 15111-д о "налогах на OLX" существенно изменился, сказала Южанина в эфире телеканала "Киев 24". По ее оценкам, исчезли особенно жесткие требования относительно доходов на цифровых платформах. Новации касаются трех направлений и трех слоев населения. Первое направление — изменения для водителей и курьеров, второе — для пользователей цифровых платформ, которые продают, условно, подержанные вещи, третье — для граждан, которые находились на государственной службе и подпадают под финмониторинг.

Налог на OLX — детали

Южанина кратко описала, какие изменения налогообложения заработают после того, как законопроект №15111-д вступит в силу.

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Блок 1 — водители и курьеры. Граждане, которые работают на цифровых платформах такси и доставки будут платить отдельный налог: 10% на доходы и 5% военного сбора. Нардеп уточнила, что речь идет о сотрудниках "трех международных компаний такси и одной компания по доставке еды". Южанина также отметила, что эти люди должны были бы платить налог 18% на доходы физических лиц, поэтому такие изменения можно назвать "не справедливыми".

Блок 2 — налогообложение доходов граждан, которые продают подержанные или новые вещи через онлайн-платформы. Установили ограничения: если доходы от продажи меньше, чем 2000 евро (ориентировочно 100 тыс. грн), то они налог не платят. Южанина уточнила, что речь идет о суммарных доходах со всех существующих цифровых платформ, которые будут отправлять государству все данные о транзакциях. Когда же сумма превысит критический уровень, то платформы не будут снимать самостоятельно налог: в этом случае налоговая сама обращается к человеку.

Блог 3 — об изменениях для бывших госслужащих (о политически значимых лицах (ПЗЛ) или ПЭП, от PEP — Politically Exposed Persons). Среди прочего, речь идет об уменьшении отслеживания движения средств на счетах ПЗО, которые уволились с государственной службы. Если же эти люди будут отвечать определенным критическим критериям, то финмониторинг не уменьшат, уточнила нардеп.

Отметим, Фокус писал о голосовании народных депутатов о законопроекте №15111-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс", который неофициально называют законом о"налогах на OLX". В карте законопроекта на портале парламента указано, что его подали на рассмотрение 6 апреля 2026 года, а итоговое голосование состоялось уже через два месяца, 9 июня. Нардепы поддержали предложения, что с 1 января 2027 года при доходах с цифровых платформ до 2 тыс. евро налогов не будет, от 2 тыс. евро до 7,2 млн грн (834 минимальные зарплаты) — 5% налога + 5% военного сбора, больше порога 7,2 млн грн — 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Напоминаем, в феврале стало известно о новых требованиях Международного валютного фонда, которые касались "налога на OLX" и НДС ФЛП.