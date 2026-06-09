Продавцы, готовьтесь к изменениям: в Украине приняли налог на OLX — когда заработают новые правила

Под действие новых правил попадают OLX, Prom, Rozetka, Kabanchik, Uber, Bolt и другие цифровые сервисы.

Законопроект о "налоге на OLX", который предусматривает введение контроля для операций на онлайн-платформах, в частности сервисах объявлений, маркетплейсах и приложениях для продажи товаров и услуг, принят Верховной Радой Украины 9 июня. Новые правила для продавцов онлайн-платформ поддержал 241 депутат.

Документ предусматривает, что операторы платформ будут передавать налоговой информацию о доходах пользователей, которые регулярно продают товары или предоставляют услуги через интернет.

Правительство объясняет необходимость нововведения адаптацией украинского законодательства к европейским стандартам и борьбой с теневыми доходами в онлайн-торговле.

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За налог на OLX проголосовал 241 депутат Фото: Відкриті джерела

"Налог на OLX" приняли: что изменится для продавцов на онлайн-платформах

Отметим, что документ должен подписать президент Украины, после чего он официально вступит в силу и станет законом.

Также известно, что законопроект активно обсуждали из-за опасений, что новые правила могут стать дополнительной нагрузкой для украинцев, которые продают вещи или предоставляют услуги в интернете.

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Фокус уже публиковал разные точки зрения относительно "налога на OLX". В частности, критики документа заявляли, что налогообложение онлайн-продаж может привести к росту цен на товары и услуги на маркетплейсах и сервисах объявлений.

В то же время власти объясняют принятие закона необходимостью адаптации украинских правил к европейским стандартам и выполнения условий международных партнеров. Документ является одним из законов, важных для сотрудничества Украины с МВФ.

К каким онлайн-платформам применят налоги

Под действие закона попадают популярные цифровые сервисы и маркетплейсы, среди которых:

OLX

Rozetka

Prom

Kabanchik

Uber

Bolt

Uklon

Glovo

Именно платформы должны теперь передавать информацию о доходах пользователей в Государственную налоговую службу.

Как будет работать налогообложение

Закон предусматривает автоматическое взыскание налогов с доходов продавцов или поставщиков услуг через цифровые платформы по нескольким ставкам налогообложения:

если годовой доход не превышает 36 336 грн или эквивалент 2000 евро — налог взиматься не будет;

для доходов свыше 2000 евро и до 7,2 млн грн будет действовать льготная ставка: 5% налога + 5% военного сбора;

стандартная ставка составит 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Кто сможет пользоваться льготной ставкой

Льготный режим налогообложения будет действовать при нескольких условиях:

наличие украинского банковского счета;

отсутствие наемных работников;

отсутствие продажи подакцизных товаров.

Когда заработают новые налоги

Согласно процедуре, новые правила должны заработать с 1 января 2027 года и прежде всего затрагивают пользователей, которые регулярно продают товары или предоставляют услуги через интернет. Разовые продажи личных вещей не позиционируются как главная цель нововведений.

Напомним, ранее говорилось о том, что Международный валютный фонд смягчил ряд требований к Украине для получения нового кредита на 8,1 млрд долларов. Среди них якобы был и налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей и так называемый "налог на OLX".