Продавці, готуйтеся до змін: в Україні ухвали податок на OLX — коли запрацюють нові правила

Під дію нових правил потрапляють OLX, Prom, Rozetka, Kabanchik, Uber, Bolt та інші цифрові сервіси.

Законопроєкт про "податок на OLX", який передбачає запровадження контролю для операцій на онлайн-платформах, зокрема сервісах оголошень, маркетплейсах та застосунках для продажу товарів і послуг, ухвалено Верховною Радою України 9 червня. Нові правила для продавців онлайн-платформ підтримав 241 депутат.

Документ передбачає, що оператори платформ передаватимуть податковій інформацію про доходи користувачів, які регулярно продають товари або надають послуги через інтернет.

Уряд пояснює необхідність нововведення адаптацією українського законодавства до європейських стандартів та боротьбою з тіньовими доходами в онлайн-торгівлі.

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За податок на OLX проголосував 241 депутат Фото: Відкриті джерела

"Податок на OLX" ухвалили: що зміниться для продавців на онлайн-платформах

Зазначимо, що документ має підписати президент України, після чого він офіційно набуде чинності та стане законом.

Також відомо, що законопроєкт активно обговорювали через побоювання, що нові правила можуть стати додатковим навантаженням для українців, які продають речі або надають послуги в Інтернеті.

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Фокус вже публікував різні точки зору щодо "податку на OLX". Зокрема, критики документа заявляли, що оподаткування онлайн-продажів може призвести до зростання цін на товари та послуги на маркетплейсах і сервісах оголошень.

Водночас влада пояснює ухвалення закону необхідністю адаптації українських правил до європейських стандартів та виконання умов міжнародних партнерів. Документ є одним із законів, важливих для співпраці України з МВФ.

До яких онлайн-платформ застосують податки

Під дію закону потрапляють популярні цифрові сервіси та маркетплейси, серед яких:

OLX

Rozetka

Prom

Kabanchik

Uber

Bolt

Uklon

Glovo

Саме платформи мають тепер передавати інформацію про доходи користувачів до Державної податкової служби.

Як працюватиме оподаткування

Закон передбачає автоматичне стягнення податків із доходів продавців або надавачів послуг через цифрові платформи за кількома ставками оподаткування:

якщо річний дохід не перевищує 36 336 грн або еквівалент 2000 євро — податок не стягуватиметься;

для доходів понад 2000 євро та до 7,2 млн грн діятиме пільгова ставка: 5% податку + 5% військового збору;

стандартна ставка становитиме 18% ПДФО + 5% військового збору.

Хто зможе користуватися пільговою ставкою

Пільговий режим оподаткування діятиме за кількох умов:

наявність українського банківського рахунку;

відсутність найманих працівників;

відсутність продажу підакцизних товарів.

Коли запрацюють нові податки

Згідно із процедурою, нові правила мають запрацювати від 1 січня 2027 року і насамперед зачіпають користувачів, які регулярно продають товари або надають послуги через Інтернет. Разові продажі особистих речей не позиціонуються як головна ціль нововведень.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Міжнародний валютний фонд пом'якшив низку вимог до України для отримання нового кредиту на 8,1 млрд доларів. Серед них нібито був і податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців і так званий "податок на OLX".