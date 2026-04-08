Податок на OLX: кому з українців дозволять вільно торгувати, — нардеп

Постійним продавцям, які заробляють на таких майданчиках, як OLX, треба буде реєструватися офіційно та платити державі податки, наприклад, через ФОП.

Але звичайні українці, які просто продають свої речі, можуть торгувати на суму до 2 тисяч євро на рік, для цієї категорії громадян ставка оподаткування буде нульовою. Про це розповів народний депутат від "Слуги народ" Руслан Горбенко в ефірі "Київ 24".

"Якщо люди будуть продавати на суму більше ніж 100 тисяч гривень на рік, тоді запроваджується податок за схемою 5 плюс 5 у тестовому режимі", — розповів нардеп.

Руслан Горбенко також розповів, що після того, як закон вступить у дію, онлайн-платформи будуть передаватимуть інформацію про продажі до податкової, відтак через них будуть відстежувати перевищення лімітів. Але приватні угоди поза такими сервісами фактично контролювати неможливо, підтвердив він.

Податок на OLX: що відомо про ініціативу

Зазначимо, що ці зміни до законодавства пов’язані з новими умовами програми розширеного фінансування для України від МВФ загальним обсягом 8,1 млрд доларів. Її було затверджено у лютому 2026 року. У свою чергу Україна взяла на себе ряд зобов'язань, серед них – заходи з оподаткування доходів від продажу громадян на цифрових платформ. Саме ця ініціатива відображена у законопроєкті від 20 березня 2026 року, який подав до Ради Мінфін.

8 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ, який стосується таких сервісів, як OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo та Uber. Рішення підтримали 234 народні депутати, а документ ще доопрацьовуватимуть перед другим читанням.

Наразі в Україні відсутнє спеціальне регулювання для оподаткування цифрових платформ. Близько 400 тисяч українців отримують доходи через такі сервіси. Здебільшого це водії та кур’єри.

Раніше ми також інформували, що Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету вже влітку 2026 року. Експерти пов’язують це з ризиками затримки міжнародної допомоги та невизначеністю щодо фінансування від партнерів.