Налог на OLX: кому из украинцев позволят свободно торговать, — нардеп

Постоянным продавцам, которые зарабатывают на таких площадках, как OLX, надо будет регистрироваться официально и платить государству налоги, например, через ФЛП.

Но обычные украинцы, которые просто продают свои вещи, могут торговать на сумму до 2 тысяч евро в год, для этой категории граждан ставка налогообложения будет нулевой. Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народ" Руслан Горбенко в эфире"Киев 24".

"Если люди будут продавать на сумму более 100 тысяч гривен в год, тогда вводится налог по схеме 5 плюс 5 в тестовом режиме", — рассказал нардеп.

Руслан Горбенко также рассказал, что после того, как закон вступит в действие, онлайн-платформы будут передавать информацию о продажах в налоговую, поэтому через них будут отслеживать превышение лимитов. Но частные сделки вне таких сервисов фактически контролировать невозможно, подтвердил он.

Налог на OLX: что известно об инициативе

Отметим, что эти изменения в законодательство связаны с новыми условиями программы расширенного финансирования для Украины от МВФ общим объемом 8,1 млрд долларов. Она была утверждена в феврале 2026 года. В свою очередь Украина взяла на себя ряд обязательств, среди них — меры по налогообложению доходов от продажи граждан на цифровых платформах. Именно эта инициатива отражена в законопроекте от 20 марта 2026 года, который подал в Раду Минфин.

8 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ, который касается таких сервисов, как OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo и Uber. Решение поддержали 234 народных депутата, а документ еще будут дорабатывать перед вторым чтением.

Сейчас в Украине отсутствует специальное регулирование для налогообложения цифровых платформ. Около 400 тысяч украинцев получают доходы через такие сервисы. В основном это водители и курьеры.

