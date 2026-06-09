"Плюс" 15% для водіїв та кур'єрів: як працюватиме закон про "податок за OLX", — Южаніна (відео)

Законопроєкт 15111-д про "податки на OLX" складається з трьох частин, які стосуються різних верств населення, пояснила народна депутатка Надія Южаніна. Серед інших, водії та кур'єри отримають спрощену систему оподаткування та платитимуть 15% у державний бюджет. Які основні новації підтримали народні депутати під час голосування 9 червня у Верховній Раді?

До другого читання та підсумкового голосування текст законопроєкту 15111-д про "податки на OLX" суттєво змінився, сказала Южаніна в ефірі телеканалу "Київ 24". За її оцінками, зникли особливо жорсткі вимоги щодо доходів людей на цифрових платформах. Новації стосуються трьох напрямків та трьох верств населення. Перший напрямок — зміни для водіїв та кур'єрів, другий — для користувачів цифрових платформ, які продають, умовно, вживані речі, третій — для громадян, які перебували на державній службі та підпадають під фінмоніторинг.

Податок на OLX — деталі

Южаніна коротко описала, які зміни оподаткування запрацюють після того, як законопроєкті №15111-д стане чинним.

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Блок 1 — водії та кур'єри. Громадяни, які працюють на цифрових платформах таксі та доставки платитимуть окремий податок: 10% на доходи та 5% військового збору. Нардепка уточнила, що ідеться про співробітників "трьох міжнародних компаній таксі та однієї компанія по доставці їжі". Южаніна також зауважила, що ці люди мали б сплачувати податок 18% на доходи фізичних осіб, тому такі зміни можна назвати "не справедливими".

Блок 2 — оподаткування доходів громадян, які продають уживані чи нові речі через онлайн-платформи. Встановили обмеження: якщо доходи від продажу менші, ніж 2000 євро (орієнтовно 100 тис. грн), то вони податок не сплачують. Южаніна уточнила, що ідеться про сумарні доходи з усіх існуючих цифрових платформ, які надсилатимуть державі усі дані про транзакції. Коли ж сума перевищить критичний рівень, то платформи не зніматимуть самостійно податок: у цьому випадку податкова сама звертається до людини.

Блог 3 — про зміни для колишніх держслужбовців (про політично значущих осіб (ПЗО) або ПЕП, від PEP — Politically Exposed Persons). Серед іншого, ідеться про зменшення відстежування руху коштів на рахунках ПЗО, які звільнились з державною служби. Якщо ж ці люди відповідатимуть певним критичним критеріям, то фінмоніторинг не зменшать, уточнила нардепка.

Зазначимо, Фокус писав про голосування народних депутатів про законопроєкт №15111-д "Про внесення змін до Податкового кодексу", який неофіційно називають законом про "податки на OLX". У карті законопроєкту на порталі парламенту вказано, що його подали на розгляд 6 квітня 2026 року, а підсумкове голосування відбулось вже через два місяці, 9 червня. Нардепи підтримали пропозиції, що з 1 січня 2027 року при доходах з цифрових платформ до 2 тис. євро податків не буде, від 2 тис. євро до 7,2 млн грн (834 мінімальні зарплати) — 5% податку + 5% військового збору, більше порогу 7,2 млн грн — 18% ПДФО + 5% військового збору.

Нагадуємо, у лютому стало відомо про нові вимоги Міжнародного валютного фонду, які стосувались "податку на OLX" та ПДВ ФОПів.