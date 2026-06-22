Покупки на Temu та AliExpress під загрозою: українцям готують новий податок на посилки

Пільговий режим для міжнародних посилок вартістю до 150 євро можуть скасувати вже восени 2026 року. У такому разі відправлення з іноземних маркетплейсів, зокрема Temu, AliExpress та Amazon, підлягатимуть оподаткуванню ПДВ.

Про це йдеться у матеріалі видання “Судово-юридична газета”.

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики очікують ухвалення законодавчих змін, які передбачатимуть оподаткування таких посилок податком на додану вартість. У комітеті зазначають, що це є одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом, яке має бути виконане восени цього року.

У травні Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12360, який передбачав, зокрема, скасування звільнення від ПДВ для міжнародних посилок до 150 євро. Для його ухвалення не вистачило голосів. Після цього уряд має підготувати та подати до парламенту новий законопроєкт щодо скасування податкової пільги.

Відео дня

Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ. Попередня редакція законопроєкту фактично передбачала запровадження 20% ПДВ на товари, які українці замовляють на іноземних онлайн-платформах.

Запропонований механізм передбачав автоматичне стягнення ПДВ під час оформлення замовлення через маркетплейси. Якщо продавець не був би інтегрований до української системи адміністрування ПДВ, податок мав би сплачувати одержувач через поштового оператора або експрес-перевізника.

Раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що скасування пільги для посилок до 150 євро може принести державному бюджету близько 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Також зміни пояснюють необхідністю гармонізації українського податкового законодавства із законодавством ЄС.

Паралельно подібні зміни впроваджують і в Європейському Союзі. З 1 липня 2026 року там почнуть діяти нові правила для дрібних міжнародних відправлень, які передбачають скасування пільгового режиму для посилок до 150 євро та запровадження тимчасового збору. Нові правила діятимуть до липня 2028 року.

У профільному комітеті Верховної Ради очікують повернення питання оподаткування міжнародних посилок до парламенту вже восени. Тому чинна пільга для посилок до 150 євро може бути скасована до кінця року.

Нагадаємо, 9 червня Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Як пояснювала народна депутатка Надія Южаніна, документ передбачає окремі правила для водіїв таксі та кур'єрів, продавців на онлайн-платформах, а також зміни у фінансовому моніторингу політично значущих осіб. Зокрема, для водіїв і кур'єрів пропонується ставка 10% податку з доходів та 5% військового збору, а для продавців на маркетплейсах встановлюється неоподатковуваний поріг доходу в 2000 євро.

У лютому МВФ озвучив нові зобов'язання для України, які, зокрема, стосувалися "податку на OLX" та податкових змін для підприємців.