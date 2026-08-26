В Украине могут отменить льготы на посылки до 150 евро: Рада готовит новые правила

В Украине может быть отменена льгота по уплате НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро. 26 августа комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать соответствующие законопроекты.

Эти законопроекты могут быть вынесены на голосование уже в начале сентября. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

Депутат рассказала, что в ходе обсуждения представители власти ссылались на международные обязательства Украины. Однако, по её словам, меморандум с ЕС предусматривает необходимость принятия соответствующего законодательства, но не устанавливает конкретной даты, когда новые правила должны вступить в силу.

Если льготы на покупку товаров на зарубежных маркетплейсах отменят, украинцы могут столкнуться с дополнительной налоговой нагрузкой. При этом конкретный механизм начисления и уплаты нового налога ещё предстоит окончательно определить. При этом для частных безвозмездных подарков планируется сохранить необлагаемый лимит в 45 евро.

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"Когда новое правительство наконец предложит решения? И какими они будут? Эти вопросы вновь возникают после ознакомления с законопроектами, включенными в предварительную повестку дня Верховной Рады на первую неделю сентября", — написала она.

Кроме того, Южанина обратила внимание на техническую сторону этой инициативы. Она заявила, что таможенная система в настоящее время не готова к администрированию нового налога. Следовательно, введение изменений без соответствующей подготовки может создать дополнительную нагрузку на таможню, бизнес и граждан.

Напомним, что сегодня товары с зарубежных маркетплейсов стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми и экспресс-отправлениями, не облагаются НДС. Однако предлагаемые изменения в налоговое и таможенное законодательство предусматривают отмену этой льготы.

До этого, в мае 2026 года, Рада не приняла закон о налоге на посылки с AliExpress и Temu. В обществе эта инициатива вызвала шквал критики.